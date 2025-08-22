裏にはしっぽも！ベルメゾン「スヌーピー」耳付きクッションカバー
ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！
今回は、『PEANUTS』の人気キャラクター「スヌーピー」デザインの「耳付きクッションカバー」を紹介します☆
ベルメゾン「スヌーピー」耳付きクッションカバー
価格：2,290円（税込）
サイズ：クッション約45×45cm用 ※ファスナー仕様
洗濯：可能（洗濯ネット使用）
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
「スヌーピー」のお顔をそのままクッションカバーにしたインテリア雑貨がベルメゾンから登場。
クッションカバー全面に、「スヌーピー」のお顔が大胆にデザインされています。
大きな耳の上部だけ縫い付けられているのがポイントです☆
背面は黒のアップリケとかわいいしっぽも付いて、「スヌーピー」らしさを表現。
小さなしっぽがキュートです☆
微起毛素材を使用し、触り心地がなめらか。
パイピング部分はふわふわのボア素材が使用されています！
表も裏もかわいい「スヌーピー」のクッションカバー。
「スヌーピー」デザインの他のインテリアグッズとの相性もぴったりです☆
インテリアのポイントになってくれる、大胆デザインのクッションカバー。
「スヌーピー」耳付きクッションカバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 裏にはしっぽも！ベルメゾン「スヌーピー」耳付きクッションカバー appeared first on Dtimes.