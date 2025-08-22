ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん！

今回は、『PEANUTS』の人気キャラクター「スヌーピー」デザインの「耳付きクッションカバー」を紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」耳付きクッションカバー

価格：2,290円（税込）

サイズ：クッション約45×45cm用 ※ファスナー仕様

洗濯：可能（洗濯ネット使用）

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

「スヌーピー」のお顔をそのままクッションカバーにしたインテリア雑貨がベルメゾンから登場。

クッションカバー全面に、「スヌーピー」のお顔が大胆にデザインされています。

大きな耳の上部だけ縫い付けられているのがポイントです☆

背面は黒のアップリケとかわいいしっぽも付いて、「スヌーピー」らしさを表現。

小さなしっぽがキュートです☆

微起毛素材を使用し、触り心地がなめらか。

パイピング部分はふわふわのボア素材が使用されています！

表も裏もかわいい「スヌーピー」のクッションカバー。

「スヌーピー」デザインの他のインテリアグッズとの相性もぴったりです☆

インテリアのポイントになってくれる、大胆デザインのクッションカバー。

「スヌーピー」耳付きクッションカバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

