森永乳業は、“ミルクのおいしさを追求したアイス”と“厳選した素材感のある具材”とのマリアージュによる「新スイーツアイス」を届ける「MOW PRIME（モウ プライム）」シリーズから、「MOW PRIME（モウ プライム） 黒糖クッキー＆きなこ」を9月1日に期間限定発売する。

「MOW PRIME（モウ プライム）」シリーズは、「MOW（モウ）」の素材や製法へのこだわりはそのままに、日常の“ちょっと贅沢なスイーツタイム”を楽しみたい人に向けたシリーズとして、9月に誕生した。

今回発売する「MOW PRIME（モウ プライム） 黒糖クッキー＆きなこ」は、コク深い黒糖蜜（黒糖蜜とは、黒糖を原料とし、黒糖の深い甘みやコクを残しつつ、液体状にしたもののこと）配合の香ばしいきなこアイスに、きなこアイスとの相性を追求した、オリジナル黒糖クッキーをトッピングした。

「MOW PRIME（モウ プライム） 黒糖クッキー＆きなこ」を食べてもらい、MOW PRIME（モウ プライム）シリーズならではのミルクのおいしさと、香ばしい黒糖ときなこが織りなす和のマリアージュを堪能しながら、ちょっと贅沢な至福の時間を楽しんでほしいという。

［小売価格］230円（税別）

［発売日］9月1日（月）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp