通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間８．６％付近に上昇　パウエル議長講演控えて

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.58　7.60　7.19　6.80
1MO　9.08　7.33　7.67　6.98
3MO　9.27　7.20　8.07　7.26
6MO　9.35　7.15　8.46　7.47
9MO　9.45　7.24　8.74　7.72
1YR　9.50　7.31　8.93　7.90

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.48　8.55　7.65
1MO　8.41　8.53　7.50
3MO　8.93　8.77　7.67
6MO　9.25　8.96　7.78
9MO　9.59　9.21　7.94
1YR　9.83　9.37　8.05
東京時間16:45現在　参考値

　ドル円１週間ボラティリティーは８．６％付近に上昇している。先週末の６．８％前後をボトムに、今週はじりじりと水準を上げている。日本時間午後１１時にジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長講演を控えており、相場変動リスクとして認識されている状況。