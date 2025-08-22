通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．６％付近に上昇 パウエル議長講演控えて
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.58 7.60 7.19 6.80
1MO 9.08 7.33 7.67 6.98
3MO 9.27 7.20 8.07 7.26
6MO 9.35 7.15 8.46 7.47
9MO 9.45 7.24 8.74 7.72
1YR 9.50 7.31 8.93 7.90
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.48 8.55 7.65
1MO 8.41 8.53 7.50
3MO 8.93 8.77 7.67
6MO 9.25 8.96 7.78
9MO 9.59 9.21 7.94
1YR 9.83 9.37 8.05
東京時間16:45現在 参考値
ドル円１週間ボラティリティーは８．６％付近に上昇している。先週末の６．８％前後をボトムに、今週はじりじりと水準を上げている。日本時間午後１１時にジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長講演を控えており、相場変動リスクとして認識されている状況。
