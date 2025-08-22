ドミノ･ピザ、モッツァレラチーズ1.5倍、トッピング増量の「たーーっぷりシリーズ」を期間限定で販売/氷不使用で濃厚なドミノシェイクから2品を新発売

宅配ピザチェーン「ドミノ･ピザ」は、2025年8月23日から11月16日までの間、モッツァレラチーズ1.5倍、トッピング増量の「たーーっぷりシリーズ」全6品を期間限定で販売する。

あわせて同日から、「ドミノシェイク」の新フレーバー「ドミノシェイクまろやかピーチ」「ドミノシェイクさっぱりレモン」の2品を、期間限定で販売する。

〈モッツァレラチーズ1.5倍×トッピング増量のシリーズ〉

ドミノ･ピザは、2024年10月から2025年3月の販売時に好評を博した「たーーっぷりシリーズ」を、2025年8月23日から11月16日までの間、再び期間限定で販売する。通常のピザの1.5倍量のモッツァレラチーズと、最大で通常の2倍量のトッピングを使用している。全6種のラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆たーーっぷりクワトロ

「たーーっぷり」シリーズのうち、ギガ･ミート、ドミノ･デラックス、ガーリックシュリンプ、マルゲリータの4種を1枚で味わえるクワトロ･ピザ。

【価格】

デリバリー:Sサイズ2,980円/Mサイズ3,780円/Lサイズ4,380円

お持ち帰り半額:Sサイズ1,490円/Mサイズ1,890円/Lサイズ2,190円

ドミノ･ピザ「たーーっぷりクワトロ」

◆たーーっぷりギガ･ミート

トッピングの肉4種(ペパロニ、イタリアンソーセージ、粗挽きソーセージ、燻しベーコン)を全て1.5倍に増量した。

【トッピング】

ペパロニ、イタリアンソーセージ、粗挽きソーセージ、燻しベーコン(いずれもトッピング1.5倍)、トマトソース、モッツァレラチーズ(1.5倍)

【価格】

デリバリー:Sサイズ3,380円/Mサイズ4,080円/Lサイズ4,980円

お持ち帰り半額:Sサイズ1,690円/Mサイズ2,040円/Lサイズ2,490円

ドミノ･ピザ「たーーっぷりギガ･ミート」

◆たーーっぷりドミノ･デラックス

モッツァレラチーズ、ペパロニ、イタリアンソーセージの各トッピングを、通常の1.5倍に増量した。

【トッピング】

ペパロニ(1.5倍)、イタリアンソーセージ(1.5倍)、マッシュルーム、ピーマン、オニオン、トマトソース、モッツァレラチーズ(1.5倍)

【価格】

デリバリー:Sサイズ2,780円/Mサイズ3,580円/Lサイズ4,180円

お持ち帰り半額:Sサイズ1,390円/Mサイズ1,790円/Lサイズ2,090円

ドミノ･ピザ「たーーっぷりドミノ･デラックス」

◆たーーっぷりガーリックシュリンプ

ぷりぷりの大エビを通常の2倍量トッピングし、味も見た目も豪華な1枚に仕立てた。ガーリックの香ばしさと特製マヨソースの濃厚な味わいがチーズによく合うという。

【トッピング】

大エビ(2倍)、ガーリック(1.5倍)、パセリ、マヨソース、モッツァレラチーズ(1.5倍)

【価格】

デリバリー:Sサイズ3,380円/Mサイズ4,080円/Lサイズ4,980円

お持ち帰り半額:Sサイズ1,690円/Mサイズ2,040円/Lサイズ2,490円

ドミノ･ピザ「たーーっぷりガーリックシュリンプ」

◆たーーっぷりマルゲリータ

チェリートマトを通常の2倍量トッピングした。チェリートマトの甘みとイタリア産ボッコンチーニのミルキーさが楽しめる。

【トッピング】

ボッコンチーニ、バジルソース、バジル、チェリートマト(2倍)、トマトソース、モッツァレラチーズ(1.5倍)

【価格】

デリバリー:Sサイズ2,580円/Mサイズ3,380円/Lサイズ3,980円

お持ち帰り半額:Sサイズ1,290円/Mサイズ1,690円/Lサイズ1,990円

ドミノ･ピザ「たーーっぷりマルゲリータ」

◆たーーっぷりアメリカン

ペパロニ×モッツァレラチーズのシンプルな組み合わせ。

【トッピング】

ペパロニ(1.5倍)、トマトソース、モッツァレラチーズ(1.5倍)

【価格】

デリバリー:Sサイズ2,380円/Mサイズ3,180円/Lサイズ3,780円

お持ち帰り半額:Sサイズ1,190円/Mサイズ1,590円/Lサイズ1,890円

ドミノ･ピザ「たーーっぷりアメリカン」

〈ドミノシェイクから夏限定フレーバー〉

累計700万杯超の販売実績を誇る「ドミノシェイク」シリーズから、夏季限定フレーバー「まろやかピーチ」「さっぱりレモン」の2品を、8月23日から販売する。いずれも2024年7月16日から21日に期間限定営業した「ドミノ シェイクスタンド 表参道」で好評だったメニューで、今回全国展開が実現した。数量限定のため、なくなり次第終了。

ドミノ･ピザ「ドミノシェイク」から夏限定フレーバー

「ドミノシェイク」は、『2024NZ Ice Cream & Gelato Awards』で金賞を受賞したメーカーのドミノ･ピザオリジナルアイスクリームと北海道産牛乳を使用した、濃厚な味わいが特徴。氷を一切使用せず、注文ごとに手作りしている。

◆「ドミノシェイクまろやかピーチ」税込790円

ほんのりピンク色に色づいた見た目と、甘くてやさしい味わいが特徴。ソースには柔らかく香りのよい桃の果肉を使い、ストローでも食べやすいサイズにカットすることで、ほどよい食感が楽しめるようにした。

【トッピング･使用食材】

アイスクリーム、牛乳、白桃ソース、ホイップクリーム

ドミノ･ピザ「ドミノシェイクまろやかピーチ」

◆「ドミノシェイクさっぱりレモン」税込790円

果肉入りレモンシロップの爽快感が際立つ夏限定シェイク。レモンピールを加えることで香りが引き立ち、果肉の食感も感じられる。アイスクリームの甘さとレモンのさっぱりとした味わいの絶妙なバランスにこだわったという。

【トッピング･使用食材】

アイスクリーム、牛乳、果肉入りレモンシロップ、ホイップクリーム

ドミノ･ピザ「ドミノシェイクさっぱりレモン」