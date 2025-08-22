「ミス・ワールド・ジャパン2025」ファイナリスト発表会見が22日、都内で行われ、ファイナリスト34人（2人欠席）が意気込みなどを語った。

都内の栄養士の専門学校に通う小林桧乃さん（19）は「私には特段これといったアピールする部分がないのですが、そんな私を変えるチャンスだと思って挑戦を決めました」と語り「この経験を通して多くのことを学び、社会貢献できるよう、誰かの自信になれるよう頑張ります」と意気込んだ。

自身の魅力については「友達たちに笑い方のクセが強いと言われるので、この笑い方でたくさんの人が笑顔になれることが魅力だと思います」と笑顔でアピールした。

「ミス・ワールド」は1951年にイギリス・ロンドンで第1回大会が行われ、世界3大ミスコンテストの中でも最も歴史が長く、参加国数も131カ国と最大規模を誇る大会。「目的のある美」をスローガンに掲げ、美に集まる力を社会貢献に生かすことを使命としている。水着審査を世界に先駆けて廃止し、多様な個性を尊重し、社会にポジティブな影響力を持つ人材を輩出するグローバルプラットフォームとなっている。