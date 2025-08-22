20週目(8/25〜8/29)商談会・セミナー開催！EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催。

EXPO 2025 大阪・関西万博 マレーシアパビリオンビジネスプログラム

マレーシアパビリオンでは万博期間中、毎週マレーシアの企業を日本や世界中の潜在的なパートナー、投資家、ディストリビューターと結びつけるビジネスマッチングセッションを開催します。

これには、F＆B(食品・飲料)、E＆E(電子機器)、テクノロジー、エネルギー、ハラルなど、多岐にわたる業界からマレーシア政府が厳選したマレーシア企業が26週間にわたり参加します。

新しい市場を探索したり、高い成長可能性を持つ企業に投資したり、戦略的提携を結んだりしたい場合、このイベントは同じ志を持つプロフェッショナルとの出会いの絶好の機会です。

万博開催20週目は、2つのプログラムを実施します。

※すべてのプログラムにおいて、参加できる方には万博入場チケットを提供します。

ビジネスマッチング商談会

■日時 ：2025年8月26日(火) 10:00〜18:00

■場所 ：マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費：無料

この商談会では、サバ州のさまざまな産業が一堂に会し、持続可能な発展、観光促進、産業インフラ整備、創造経済、投資促進に関する新たなビジネスチャンスを提供します。

エコツーリズム、MICE、地域経済の発展に貢献する施策が紹介され、参加者は地元ビジネスの拡大やサステナブルなビジネスの推進に関連する協力の機会を得ることができます。

これらの取り組みを通じて、業界間での連携とビジネス機会を広げる貴重な機会です。

サバ州の持続可能な成長への道：投資、イノベーション、観光の機会を開く

■日時 ：2025年8月28日(木) 11:00〜17:45

■場所 ：マレーシアパビリオン1階 ビジネスホール

■参加費：無料

このセミナーでは、サバ州の持続可能な成長のビジョンに焦点を当て、投資、革新、観光、環境開発などの主要な分野を取り上げます。

政府機関、業界リーダー、専門家によるプレゼンテーションを通じて、ブルーエコノミー、産業成長、環境に優しい取り組みなど、サバ州のユニークな投資機会について探ります。

また、サバ州が進める持続可能で包摂的な経済の創出、革新の促進、国際的な協力の推進にも焦点を当てます。

サバ州がどのように地域の持続可能な開発の中心地として、グローバルなパートナーシップを促進するダイナミックな目的地となりつつあるのかを紹介します。

