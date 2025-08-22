第一屋製パン（以下、第一パン）は、秋の味覚であるさつまいもや栗、りんごを使った菓子パン等5品を9月1日から期間限定で発売する。

秋の味覚をテーマにした菓子パンは、毎年好評を得ている人気の商品とのこと。

今年で発売18年目を迎える「りんごとぶどう」をはじめとし、秋の味覚の定番である“さつまいも”を存分に味わえる「3種のおいもクリームパン」・「さつまいも蒸しぱん」をラインアップしている。また、第一パンの人気定番シリーズの「チョコラ」と「大きなデニッシュ」から、季節限定フレーバーの「マロンチョコラ」・「大きなデニッシュ 安納芋クリーム」が登場する。





「りんごとぶどう」は、レーズンを練り込んだパン生地で、蜜漬けふじりんごを包んで焼き上げた。毎年人気の、レーズンとりんごの果肉感がしっかりと楽しめる商品となっている。





「3種のおいもクリームパン」は、紅あずま甘露煮ダイス入りの安納芋クリーム、沖縄県産紅芋入りクリーム、ホイップクリームが入ったなめらかな口あたりのクリームパンとのこと。1つで紅あずま・安納芋・紅芋の3種のおいもが楽しめる。





「さつまいも蒸しぱん」は、国産米粉を配合したもっちり食感の蒸しぱんに、ほっくりとした紅あずまダイスをトッピングした。上品な甘さを楽しめる、素朴な蒸しぱんとなっている。





「マロンチョコラ」は、ふんわり焼き上げたロールパンにホイップクリームをサンドし、マロンチョコでコーティングした。





「大きなデニッシュ」は、安納芋クリーム国産安納芋を使用したおいもの濃厚な甘みを楽しめる安納芋クリームを、サックリとした食感のデニッシュで包んだ。

［小売価格］オープン価格

［発売日］9月1日（月）

第一屋製パン＝https://www.daiichipan.co.jp