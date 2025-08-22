古河市と「災害時における物資供給に関する協定」を締結！ジョイフル本田

ジョイフル本田は、茨城県古河市と「災害時における物資供給に関する協定」を2025年8月21日(木)に締結しました。

ジョイフル本田

1.協定名：災害時における物資供給に関する協定

2.締結日：2025年8月21日(木)

3.目的 ：災害発生時に、古河市が行う応急物資の調達および供給等に対し、ジョイフル本田が協力すること

4.主な連携事項

・古河市からの要請に基づく応急物資(食料品、飲料水、生活必需品、燃料、ペット用品、復旧資材、医薬品等)の供給

この協定は、地震や風水害等の災害が発生した際に、古河市の要請に基づき、ジョイフル本田が食料品や日用品等の応急物資を迅速かつ安定的に供給することを目的としたものです。

災害発生時における物資不足のリスクに備え、自治体と企業が連携して地域の安全・安心を支える体制を強化します。

