カルビーは、食品総合卸の日本アクセスと、「じゃがりこ」ブランド初となるチルド惣菜「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」を共同開発した。この商品を、日本アクセスが販売元となり9月22日から全国の小売店舗で発売する。全国のファミリーマート店舗で9月16日から先行発売する。

「じゃがりこ」は今年10月で30周年を迎えるロングセラー商品。現在、「サラダ」をはじめ「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」を定番の味として発売。おいしさと楽しさを提供している。こうした中、チルド食品や冷凍食品などを数多く取り扱っている日本アクセスから周年に合わせて提案してもらい、共同開発が実現。もともと、「じゃがりこ」はアレンジレシピでポテトサラダを紹介しており、過去には耐熱容器のカップにお湯を入れてポテトサラダができる「じゃが湯（ゆ）りこ」を発売していた。消費者に新たな「じゃがりこ」の楽しみ方を提案できると考え、日本アクセスとコラボレーション。約半年にわたり試行錯誤を重ね、マヨネーズや酢の量を調整し、自宅でストックができるよう賞味期限45日を実現。ポテトサラダ特有の酸味を抑えジャガイモの甘さを味わえる「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」を発売する運びとなった。「じゃがりこ」として、初のチルド包装惣菜商品とのこと。食事に追加できるメニューの一品として楽しんでもらいたい考え。

商品特長は、「じゃがりこ」の楽しい味わいは残したまま、マヨネーズの酸味が苦手な子どもでも食べやすいよう、甘みを感じられる味わいに仕上げた。国産ジャガイモを使用し、パセリや人参といった野菜の種類だけでなく、そのカットサイズも「じゃがりこ」を再現した。

パッケージは、「じゃがりこ」と同じ緑色をベースに、「じゃがりこ」スティックを散りばめ、イメージキャラクターのキリン（じゃがお）を掲載することで従来の惣菜商品にはない躍動感、ワクワク感を演出している。売り場で選ぶ楽しさを提供する。

［小売価格］198円／100g（税別）

［発売日］

スーパーマーケットなど全国の小売店舗：9月22日（月）

全国のファミリーマート店舗：9月16日（火）

