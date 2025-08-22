セーラー万年筆は、ペンシエロシリーズに新たな複合筆記具「ペンシエロ ヴェリタS 2色ボールペン＋シャープペンシル」を追加し、2025年8月30日（土）より全国の取扱販売店にて発売します。実売価格は4950円（税込）。

「ペンシエロ ヴェリタS 2色ボールペン＋シャープペンシル」

記事のポイント 高級感のあるデザインで、ギフトに最適な3 in 1タイプの多機能ペン。ペンを手にするたびに気分が上がりそうなので、自分へのプレゼントして購入するのもアリです。

「Pensiero」は“思いやり”、“ちょっとした贈り物” というニュアンスを持つイタリア語で、贈り物にぴったりな筆記具シリーズです。

2022年12月に「ペンシエロ」シリーズとして「フィエロ」、「ヴェリタ」、「セレーノ」の3 つのラインナップで登場。2024年9月には「ヴェリタ」に「特別」という意味を持つ「S（Speciale: スペチアーレ）」を付けた「ヴェリタS（エス）」のボールペンが誕生しました。

今回はその「ヴェリタS」に、複合筆記具（2色ボールペン＋シャープペンシル）が追加となります。カラーはレッド、ブルー、バイオレット、グリーンの4色。

クリップの裏側には、「0.5」「RED」「BLACK」の機能表示を印刷。ブランドを象徴する蓋金輪の刻印が施されています。

セーラー万年筆 「ペンシエロ ヴェリタS 2 色ボールペン＋シャープペンシル」 発売日：2025年8月30日 実売価格：4950円（税込）

