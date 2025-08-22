»³·Á¿·´´Àþ¡¢Á°Ç¯ÊÂ¤ß¤Ë¡¡JR¡¢½©¤ÎÎ×»þÎó¼Ö
¡¡JR³Æ¼Ò¤Ï22Æü¡¢½©¡Ê10¡Á11·î¡Ë¤Î¿·´´Àþ¤äºßÍèÀþ¤ÎÎ×»þÎó¼Ö±¿Å¾·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£JRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌ¡¢½©ÅÄ¡¢»³·Á¡¢¾å±Û¡¢ËÌÎ¦¤Î³Æ¿·´´Àþ¤Ç·×2063ËÜ¤ò±¿¹Ô¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢E8·Ï¼ÖÎ¾¤Î¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤¤¤À»³·Á¿·´´Àþ¤Ï186ËÜ¤òÁö¤é¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Äê´üÎó¼Ö¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ¢Á÷ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£
¡¡Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¡¢Äê´üÎó¼Ö¤ò´Þ¤á2Ëü4958ËÜ¡¢1ÆüÊ¿¶Ñ409ËÜ¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡£¶å½£¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¤Ë10·î¤Î°ìÉôÅÚÍËÆü¡¢¼¯»ùÅçÃæ±û¤ò¸áÁ°6»þÈ¯¡¢¿·Âçºå¤Ë¸áÁ°9»þ59Ê¬Ãå¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é574¹æ¡×¤ò°ú¤Â³¤Î×»þ±¿¹Ô¤¹¤ë¡£
¡¡ºßÍèÀþ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î°°Àî¡½ÃÕÆâ´Ö¤Ç10·î4Æü¤È5Æü¤ËÁ´ÀÊ»ØÄê¤ÎµÞ¹Ô¡Ö½©¤¿¤Ó¡¡¤½¤¦¤ä¡×¹æ¤òÁö¤é¤»¤ë¤Ê¤É¡¢³ÆÃÏ¤Ç´Ñ¸÷Îó¼Ö¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£