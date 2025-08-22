ドラマ「塀の中の美容室」主演を務める奈緒

2025年8月22日(金)よりWOWOWで放送・配信を開始するドラマ「塀の中の美容室」で主演を務める奈緒。

奈緒は、高校時代から地元・福岡県を中心にCMやローカル情報番組に出演し、タレントとして活動しており、NHK連続テレビ小説「半分、青い。」やドラマ「あなたの番です」、映画「ハルカの陶」「僕の好きな女の子」など数々の作品に出演している。

今回は、そんな彼女の"推し"ているものについて、語ってもらった！

――奈緒さんの推しているものは何ですか？

「推してるのはヤギです。最近、自分がヤギがすごく好きだということに気づいたんです。ヤギが気になってしょうがなくて。名古屋にヤギと触れ合える場所があるみたいなので、次の休みは推し活として、名古屋にヤギに会いに行こうと決めています！」

――ヤギが好きだと気づいたきっかけはありますか

「先日お仕事でフィンランドに行って『トナカイファーム』というトナカイがいっぱいいる場所に行ったんです。そこで、ヤギが私にくっついてきて。最初は『可愛いな〜』と思っていただけだったのですが、帰ったらヤギのことが忘れられなくて、寝ても覚めてもヤギのことが頭に浮かんでくるんです。

今までのヤギとの思い出が頭の中に浮かんできて『思えば私って今までもヤギ好きだったかも』って。そこからヤギがすごく気になっちゃって」

――どういった推し活をしていますか

「ヤギの動画を見ることはもちろんなのですが、フィンランドの帰りに羊の毛でできている、ヤギになれる帽子が売ってあったので、それを買ってお家に置いています。それをかぶると、なぜかわからないのですが、すごく落ち着くんです」

――ヤギのどこに惹かれているのですか？

「それがわからないんです。前世でヤギに関係するなにかがあったんじゃないかと思っていたり...。完全にヤギが推しなんです！老後は、なるべくヤギと近いところで過ごせないかな、とも思っています」

文=HOMINIS編集部 撮影＝浜瀬将樹

ヘアメイク=竹下あゆみ

スタイリスト= 岡本純子

放送情報

連続ドラマW-30「塀の中の美容室」

放送局：WOWOW

放送日：8月22日(金)スタート 毎週金曜午後11:00〜

出演：奈緒、夏帆、成海璃子、光石研、小林聡美ほか

