「畔吉」はなんて読む？「あ」から始まる埼玉県の地名！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「畔吉」はなんて読む？
「畔吉」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、埼玉県の地名で、ひらがな4文字です。
いったい、「畔吉」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「あぜよし」でした。
畔吉のある上尾市は、埼玉県中東部に位置します。
上尾市では「上尾夏まつり」が有名で、今年は7月19日（土）〜20日（日）に開催されました。
毎年約8万人が集まる大規模なお祭りで、上尾駅の東口から西口にかけて、8町内による大人神輿渡御・山車引っかせ、よさこいソーラン、阿波おどり、キッズダンス、和太鼓演奏、屋台・キッチンカーなどが盛りだくさんのお祭りですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『上尾市観光協会公式サイト』
ライター Ray WEB編集部