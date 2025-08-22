NANAMI（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/22】モデル・アイデザイナーのNANAMIが22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの小鉢料理を公開し、話題を呼んでいる。

◆NANAMI、小鉢料理を披露


NANAMIは「小鉢シリーズ 食べたいものをちょっとずつ」と、小鉢に盛り付けた手作りの料理を公開。「肉じゃが」「コールスロー」「煮卵」「茄子とピーマンの煮浸し」「ささみとオクラとえのきの梅和え」と献立を紹介した。

この投稿に、ファンからは「夏野菜が美味しそう」「お店みたい」「料理上手で羨ましい」「健康的で素敵」「献立の参考になります」「彩りが綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

