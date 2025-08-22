長谷川理恵「こうも暑いと毎食がエスニックに」手作りガパオ風ライス披露「料理上手」「本格的」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】モデルの長谷川理恵が22日、自身のInstagramを更新。手作りのファラフェルとガパオライスを公開した。
【写真】長谷川理恵、手作りエスニックご飯披露
長谷川は「お昼はファラフェルレッスンにてスパイスの効いたファラフェルを！夜は夜とてキッサコでホーリーバジルが手に入ったのでガパオ風ライスを」とコメントし、手作りのファラフェルとガパオライスを披露した。色とりどりの野菜と目玉焼きが乗ったガパオライスが印象的で、「こうも暑いと毎食がエスニックになってしまう」「ファラフェルのヒヨコ豆はアタ粉（インドの粉）で作ると風味が違う！！」とこだわりの調理法も紹介している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手ですね」「エスニック大好き」「作ってみたい」「本格的」「お疲れ様です」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
