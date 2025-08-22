Nextorage株式会社は、MagSafe対応の小型ポータブルSSD「NX-P4MGシリーズ」を8月25日（月）に発売する。1/2/4TBの3モデルを用意。想定価格は2万7,800円～7万2,000円。

インターフェースにUSB4を採用したポータブルSSD。主にiPhoneでの動画撮影用途を想定しており、iPhone 15 Pro/Pro MaxおよびiPhone 16 Pro/Pro Maxとの組み合わせでは、ProRes記録に対応する。

なお、同社は同じくUSB4対応のポータブルSSDとして、“クレジットカードよりも小さい”NX-P4SEシリーズを7月に発売していた。

exFATフォーマット済みで、Windows PCやMacなど接続するだけで利用開始できる。

読み出し速度は最大4,000MB/秒。書き込み速度は最大3,600MB/秒（2/4TB）、同3,500MB/秒（1TB）。

耐落下性能は1.1m。曲げ耐性は50N。動作保証温度は0～40℃。

製品にはUSB Type-Cケーブル（約18cm）が付属する。

外形寸法は約64.3×12.4×64.0mm。質量は約40.5g。

市場想定価格

NX-P4MG1TB（1TB）：27,800円

NX-P4MG2TB（2TB）：39,800円

NX-P4MG4TB（4TB）：72,000円