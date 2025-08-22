[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇145銘柄・下落112銘柄（東証終値比）
8月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは278銘柄。東証終値比で上昇は145銘柄、下落は112銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは20銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 157 +47（ +42.7%）
2位 <3727> アプリックス 273 +71（ +35.1%）
3位 <3779> Ｊエスコム 329 +80（ +32.1%）
4位 <260A> オルツ 15.8 +3.8（ +31.7%）
5位 <4395> アクリート 1378 +300（ +27.8%）
6位 <3853> アステリア 2045 +400（ +24.3%）
7位 <3562> Ｎｏ．１ 2880 +500（ +21.0%）
8位 <1757> 創建エース 7.2 +1.2（ +20.0%）
9位 <6203> 豊和工 1470 +233（ +18.8%）
10位 <2743> ピクセル 184 +29（ +18.7%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4736> 日本ラッド 581 -138（ -19.2%）
2位 <2837> ＧＸ中小日株 2161 -450（ -17.2%）
3位 <5906> エムケー精工 450 -85（ -15.9%）
4位 <4523> エーザイ 4200 -476（ -10.2%）
5位 <4751> サイバー 1610 -167.5（ -9.4%）
6位 <3172> ティーライフ 1020 -95（ -8.5%）
7位 <9271> 和心 835 -50（ -5.6%）
8位 <6613> ＱＤレーザ 350 -20（ -5.4%）
9位 <5028> セカンドＸ 621 -29（ -4.5%）
10位 <2323> ｆｏｎｆｕｎ 837 -37（ -4.2%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6702> 富士通 3632 +39.0（ +1.1%）
2位 <1605> ＩＮＰＥＸ 2450.9 +22.4（ +0.9%）
3位 <4385> メルカリ 2306 +20.0（ +0.9%）
4位 <1802> 大林組 2470 +19.0（ +0.8%）
5位 <7762> シチズン 1020 +7（ +0.7%）
6位 <6103> オークマ 3568.5 +23.5（ +0.7%）
7位 <9064> ヤマトＨＤ 2489.4 +15.9（ +0.6%）
8位 <4661> ＯＬＣ 3624.9 +19.9（ +0.6%）
9位 <8002> 丸紅 3322 +17.0（ +0.5%）
10位 <4183> 三井化学 3705 +13（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4523> エーザイ 4200 -476（ -10.2%）
2位 <4751> サイバー 1610 -167.5（ -9.4%）
3位 <4452> 花王 6560 -196（ -2.9%）
4位 <3861> 王子ＨＤ 800.4 -4.5（ -0.6%）
5位 <4506> 住友ファーマ 1432 -8（ -0.6%）
6位 <8801> 三井不 1605 -8.5（ -0.5%）
7位 <7453> 良品計画 6925.1 -32.9（ -0.5%）
8位 <6326> クボタ 1758 -7.5（ -0.4%）
9位 <6526> ソシオネクス 2710 -11.0（ -0.4%）
10位 <6501> 日立 4115 -9（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
