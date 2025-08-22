　8月22日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは278銘柄。東証終値比で上昇は145銘柄、下落は112銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は56銘柄。うち値上がりが32銘柄、値下がりは20銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は125円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の22日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　　157　　 +47（ +42.7%）
2位 <3727>　アプリックス　　　　273　　 +71（ +35.1%）
3位 <3779>　Ｊエスコム　　　　　329　　 +80（ +32.1%）
4位 <260A>　オルツ　　　　　　 15.8　　+3.8（ +31.7%）
5位 <4395>　アクリート　　　　 1378　　+300（ +27.8%）
6位 <3853>　アステリア　　　　 2045　　+400（ +24.3%）
7位 <3562>　Ｎｏ．１　　　　　 2880　　+500（ +21.0%）
8位 <1757>　創建エース　　　　　7.2　　+1.2（ +20.0%）
9位 <6203>　豊和工　　　　　　 1470　　+233（ +18.8%）
10位 <2743>　ピクセル　　　　　　184　　 +29（ +18.7%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4736>　日本ラッド　　　　　581　　-138（ -19.2%）
2位 <2837>　ＧＸ中小日株　　　 2161　　-450（ -17.2%）
3位 <5906>　エムケー精工　　　　450　　 -85（ -15.9%）
4位 <4523>　エーザイ　　　　　 4200　　-476（ -10.2%）
5位 <4751>　サイバー　　　　　 1610　-167.5（　-9.4%）
6位 <3172>　ティーライフ　　　 1020　　 -95（　-8.5%）
7位 <9271>　和心　　　　　　　　835　　 -50（　-5.6%）
8位 <6613>　ＱＤレーザ　　　　　350　　 -20（　-5.4%）
9位 <5028>　セカンドＸ　　　　　621　　 -29（　-4.5%）
10位 <2323>　ｆｏｎｆｕｎ　　　　837　　 -37（　-4.2%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6702>　富士通　　　　　　 3632　 +39.0（　+1.1%）
2位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 2450.9　 +22.4（　+0.9%）
3位 <4385>　メルカリ　　　　　 2306　 +20.0（　+0.9%）
4位 <1802>　大林組　　　　　　 2470　 +19.0（　+0.8%）
5位 <7762>　シチズン　　　　　 1020　　　+7（　+0.7%）
6位 <6103>　オークマ　　　　 3568.5　 +23.5（　+0.7%）
7位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　 2489.4　 +15.9（　+0.6%）
8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 3624.9　 +19.9（　+0.6%）
9位 <8002>　丸紅　　　　　　　 3322　 +17.0（　+0.5%）
10位 <4183>　三井化学　　　　　 3705　　 +13（　+0.4%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4523>　エーザイ　　　　　 4200　　-476（ -10.2%）
2位 <4751>　サイバー　　　　　 1610　-167.5（　-9.4%）
3位 <4452>　花王　　　　　　　 6560　　-196（　-2.9%）
4位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　800.4　　-4.5（　-0.6%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　　 1432　　　-8（　-0.6%）
6位 <8801>　三井不　　　　　　 1605　　-8.5（　-0.5%）
7位 <7453>　良品計画　　　　 6925.1　 -32.9（　-0.5%）
8位 <6326>　クボタ　　　　　　 1758　　-7.5（　-0.4%）
9位 <6526>　ソシオネクス　　　 2710　 -11.0（　-0.4%）
10位 <6501>　日立　　　　　　　 4115　　　-9（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース