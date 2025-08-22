中島歩＆草川拓弥 ダブル主演「俺たちバッドバーバーズ」2026年1月期放送決定！“理容室”を舞台に繰り広げられる、新感覚アクションコメディーが幕を開ける！

２０２６年１月放送スタート！

ドラマ２５「俺たちバッドバーバーズ」

中島歩＆草川拓弥 ダブル主演

“理容室”を舞台に繰り広げられる、新感覚アクションコメディー！

阪元裕吾脚本・監督×テレビ東京

「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」以来

２度目のオリジナル連続ドラマ放送が決定！

テレ東では、2026年1月クールに、ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（毎週金曜深夜24時42分～）を放送することが決定しました。

本作は、熱狂的なファンを多く抱える「ベイビーわるきゅーれ」シリーズやスマッシュヒットとなった映画「ネムルバカ」の阪元裕吾監督とテレビ東京が、昨年放送され話題を呼んだ「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“です。

「あなたの人生、300万で整えます」

今回の舞台となるのは、田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の月白理容室。一見、普通の理容室だが店主の月白司には裏の顔があった―。表の顔は理容師、裏の顔は客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。300万で依頼人の乱れた人生を整え、髪を切るのが仕事。ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩と店主の月白司が、絶えずケンカをしながらも一緒にご飯を食べ生活を共にし、不器用ながらも様々な依頼を引き受けていく。理容師として依頼人の人生の再出発を見送る“静”の描写と、裏用師としてアクションで魅せる“動”の描写が組み合わさった、新感覚の本作にぜひご期待ください！

■ 連ドラ初主演・中島歩と草川拓弥が初共演でダブル主演！

貯金なし・居場所なしの、無力だが情にあつい元美容師・日暮歩（ひぐれあゆむ）を演じるのは、数多くの映画やドラマに出演、最近では連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）や「愛の、がっこう。」（フジテレビ）で演じた役柄が話題を呼んでいる中島歩。本作が連続ドラマ初主演となります。そして、月白理容室を1人で営むクールで冷徹な店主・月白司（つきしろつかさ）を演じるのは、「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」にも出演し、阪元監督作品に2回目の出演となる草川拓弥。「ベビエブ」に続き本格的なアクションにも挑戦しています。

また、本作の見どころのひとつであるバトルシーンを担うアクション監督は、「幸せカナコの殺し屋生活」（DMM TV）でアクションコレオグラファーとして活躍をみせたRioが務めます。本作が連続ドラマ初アクション監督となります。

今後、気になる日暮と月白のビジュアルや共演者も続々発表予定。続報をお楽しみに！

▼ 特報

URL：https://youtu.be/M_ba_N8OImg

≪役紹介・出演者コメント≫

■中島歩（日暮歩／ひぐれあゆむ役）

情けなく無力だが情にあつい元・美容師。色々あり東京に居場所がなく、貯金もなし。ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになり、“裏用師”の世界に巻き込まれていく。

【コメント】

Ｑ）本作の出演オファーを受けた時の感想、台本を読んでみての感想をお聞かせください。

遂にこの時が来たと思いました。新宿武蔵野館界隈の映画人に優しく手を差し伸べてくれるテレ東の深夜枠。初めてのテレビドラマ出演もテレ東の深夜でした。いつかここで主演を、と夢見るのは自然なことで、それが最高の形で叶って本当に僕は幸せ者です。台本は子どもの頃に読みまくった漫画のように、熱く、自由な遊び心に満ちたものでした。それを生身の人間が、しかも四十の背中が見えてきたおっさんが演じることに不安もありました。しかしフタを開ければ最高に楽しく、子どもの頃新しい遊びを発明した時みたいな高揚感に満ちた撮影の日々です。

Ｑ）演じられる役どころについての印象をお聞かせください。

日暮は、言いたいことも言えないこんな世の中には珍しい、思ったことが全部行動と言葉になっちまう単純で気持ちのいい男です。日暮を演じながらどんどん解放されていく自分がいます。ご覧になる方にも解放感を与えられたらいいなと思いますが、まあどう思うかは自由です。

Q）今後の撮影への意気込みをお願いします。

現在撮影は中盤に差し掛かったところですが、身体がボロボロです。思ってたより早くボロボロです。けれど日に日に愛着が増す素晴らしい撮影チームで、みんなに喜んでもらうために踏ん張っています。決して楽な撮影ではありませんが、どこよりも自由で創造的な撮影ができるよう頑張ります。

Q）視聴者のみなさんへみどころなどメッセージをお願いします。

これほど自由奔放で遊び心に満ちたドラマを僕は知りません。そのなんて言うか波動？みたいのが皆さんにブワーッて伝わってイェーイみたいになると思うので絶対観てくれよな！

■草川拓弥（月白司／つきしろつかさ役）

冷徹で人の心を持たず喧嘩に強いが、意外な一面も持つ月白理容室の店主。ずっと1人で理容室を営んできたため、日暮との初めての共同生活に、慣れない日々が続く。

【コメント】

Ｑ）本作の出演オファーを受けた時の感想、台本を読んでみての感想をお聞かせください。

とても嬉しかったです。阪元監督とは「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」でご一緒させていただきました。今回の作品も阪元ワールドが炸裂していて喜怒哀楽、様々な感情がふりきっております。読破した時の高揚感は凄まじかったです。

Ｑ）演じられる役どころについての印象をお聞かせください。

かなり深いキャラクターだなと思います。人と触れ合うのが苦手で、変なこだわりが強く、癖も強ければ戦闘も強い。めちゃくちゃだけど面白いです月白さん！また中島さん演じる日暮との凸凹コンビもお楽しみに！

Q）今後の撮影への意気込みをお願いします。

タイトなスケジュールの中、芝居部分とアクションもやらせていただくので体調管理に気をつけよう！が目標ですね。

Q）視聴者のみなさんへみどころなどメッセージをお願いします。

「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」で演じた夏目敬に引けを取らない新たな世界観をお楽しみに。

≪スタッフコメント≫

■脚本・監督 阪元裕吾

中島歩さんと草川拓弥さんでバディものを撮りませんか、と「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」の加瀬プロデューサーから言われ、そんな魅力的な話はないと即座にオノ・マサユキに連絡。長い付き合いになりますが、初めて本格的にふたりで脚本を書きました。

中島さん演じる日暮歩、草川さん演じる月白司、まさに太陽と月のような存在の2人が繰り出すドタバタコメディーと社会正義を貫く物語は、きっと皆さんの心に届くはずだと確信しております！

撮影初日から台風の中アクションを撮ったかと思えば次の日は36度の酷暑。自然や色々な障壁が僕たちを襲いますが、ジャンルムービーを愛するものとして最後までチームで走り抜きたいと思います！応援の程よろしくお願いします！

■プロデューサー 加瀬未奈（テレビ東京ドラマビジネス部）

中島歩さんが演じる“情けなかっこいいアラフォー”の姿は、大人たちを笑いの世界へどっぷり引きずり込む唯一無二の存在です。そして草川拓弥さんの、スマートで洗練された立ち居振る舞いの奥に潜む狂気には、幾度となく笑わされてきました。

「そんな2人の喜劇が見てみたい！」―そう阪元監督へお話ししたことが、この企画の始まりでした。

阪元監督の描く、不器用でバカバカしくて、それでいてまっすぐで愛おしいキャラクターと世界観。そこに、清々しいほど遊び心に振り切ったキャスト・スタッフが全力で乗っかり、“俺たち私たちなりのバッドバーバーズ”を作り上げています。

毎週金曜が楽しみになるような、悩み事や辛いことを全部忘れて日常にほんの少し彩りを添えられるような、そんな作品にしたいと思っています。大変な撮影を今まさに駆け抜けてくださっている制作チームへの感謝を胸に、この作品をしっかり視聴者のみなさまへと届けます！

「テレ東がまた変なことやってるぞ！」と笑って、日暮と月白の2人を温かい目で見守っていただけたら嬉しいです。

≪イントロダクション≫

表の顔は理容師、裏の顔は…裏用師（リヨウシ）！

田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の理容室。

そこで働く2人の男には、裏の顔があった。

「あなたの人生、300万で整えます」

裏用師は、表社会では解決できないどんな問題も引き受け、

依頼人の乱れた人生を整え、髪を切る。

不器用な2人の男が運営するふしぎな理容室が、

今日も誰かの再出発を見送ります。

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」

【放送日時】 2026年１月スタート 毎週金曜深夜24時42分～25時13分

※ＢＳテレ東でも2026年1月スタート 毎週月曜深夜24時00分～24時30分

【放送局】 テレビ東京ほか

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」 にて第1話から最新話まで独占見放題配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信



▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/episodes/eptppmflll

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】 中島歩 草川拓弥

【脚本】 阪元裕吾 オノ・マサユキ

【監督】 阪元裕吾 平波亘 泉原航一

【アクション監督】 Rio

【プロデューサー】 加瀬未奈（テレビ東京）鈴木祐介（ライツキューブ）角田陸（TOKYO CALLING）

大島康寛（東北新社）中澤研太（東北新社）

【製作著作】 「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

【制作】 テレビ東京 ライツキューブ

【制作協力】 TOKYO CALLING 東北新社

