IVE¡¢²»³Ú¼ø¾Þ¼°¡ÖK-WORLD DREAM AWARDS¡×¤ÇÆ²¡¹4´§¡ª¡ÖDIVE¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â

IVE¤¬¡Ö2025 K-WORLD DREAM AWARDS¡×¤Ç4´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î98¡ó¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë
IVE¤Ï8·î21Æü¡¢¥½¥¦¥ë¡¦»½¼¼¡Ê¥Á¥ã¥à¥·¥ë¡Ë¼¼ÆâÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 K-WORLD DREAM AWARDS¡×¤Ë¤Æ¡¢Âç¾Þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖK-WORLD DREAM ¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡×½÷À¥°¥ë¡¼¥×ÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖK-WORLD ¥¯¥é¥¹¾Þ¡×¡ÖK-WORLD DREAM ËÜ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¡ÖK-WORLD DREAM ½÷À¥½¥í¿Íµ¤¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ç·×4´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
IVE¤Ï½êÂ°»öÌ³½êSTARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¡ØREBEL HEART¡Ù¤È¡ØATTITUDE¡Ù¤ÇÂç¤¤Ê°¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ÕÌ£¿¼¤¤¾Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¤È±þ±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëDIVE¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¡£¤³¤ì¤«¤é¤âDIVE¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ëIVE¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï8·î25Æü¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£Á´°÷¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿½àÈ÷¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ø¿´¤È±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÆüIVE¤Ï¡¢3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE EMPATHY¡Ù¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØREBEL HEART¡Ù¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë¤ò³«¤±¡¢²ñ¾ì¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØATTITUDE¡Ù¤òÈäÏª¤·¡¢Àè·î½Ð±é¤·¤¿¡ÖLollapalooza Berlin¡×¤È¡ÖLollapalooza Paris¡×¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Í¾Íµ¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
IVE¤Ï¡¢4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡ØXOXZ¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê´¶¾ð¤È¥à¡¼¥É¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë·×²è¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢IVE¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤Ï¡¢8·î25Æü18»þ¤Ë³Æ²»¸»¥µ¥¤¥È¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
