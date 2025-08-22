¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2 ¡¢9·î17Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¡ªÍ½¹ðÊÔ¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø
¶Ë°ÈóÆ»¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤È¿Í´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÀï¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼ÍÜÀ®¤Î¤¿¤á¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï·èÄê¡£½é²ó¤Ë°ìµó3ÏÃÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¸å¤ÏËè½µ¿åÍËÆü¤Ë¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè8ÏÃ¤Ï10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙÆüËÜ¸ìÍ½¹ðÊÔ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â°ìµó²ò¶Ø¡ª
Amazon Prime Video¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤ ¡Ä
¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2 Í½¹ðÊÔ
¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¥Þ¥ê¡¼¤¬·ì±Õ¤òÁà¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤«Á´ÂÎ¤¬ÀÖ¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¤½¤·¤Æ±Ñ¸ìÈÇÍ½¹ðÊÔ¤Ï7·î25Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥ß¥³¥ó¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê½ÐÍè»ö¤ä¿·»ö¼Â¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¤Î»ö¤Ç¡¢¤³¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¼ç±é¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥·¥ó¥¯¥ì¥¢¤ä¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¼¥«¥¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î1¿Í¤Ç¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤Î¾ì¤ÇÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¡¼¥×Ìò¤Î¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤ä¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤«¤é¤Î°Õ³°¤Ê¥«¥á¥ª½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¹¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬¥´¥É¥ë¥¥óÂç³Ø¤ÎÁÏÎ©¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÈëÌ©¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥´¥É¥ë¥¥óÌò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2 ¤¢¤é¤¹¤¸
¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¤Ë¶Ë°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥´¥É¥ë¥¥óÂç³Ø¤âºÆ³«¤µ¤ì¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¿·³ØÉôÄ¹¤¬¡¢³ØÀ¸¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÀâ¤¯¡£ ¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¿Í¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥±¥¤¥È¤ÈÉÔ»à¿È¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥µ¥à¤Ï±ÑÍº¤È¤·¤Æº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂç³Ø¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿¥Þ¥ê¡¼¡Ê¼«Ê¬¤Î·ì±Õ¤òÉð´ï²½¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¼Ô¡Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡ÊÃË½÷¤É¤Á¤é¤Ë¤âÊÑ¿È¤Ç¤¡¢ÇË²õÉÔÇ½¤ÊÆùÂÎ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃÆ¤òÈ¯¼Í¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¡¢¥¨¥Þ¡ÊÄ¶¾®¤µ¤¯¤Ê¤ì¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¤Ï¿ô¥ö·î¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ÈÁÓ¼º´¶¤òÇØÉé¤¤¡¢¤·¤Ö¤·¤ÖÂç³Ø¤ËÌá¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ³°¤Ç¿Í´Ö¤È¶Ë°¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤ÎÀï¤¤¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢¼ø¶È¤ä²Ý³°³èÆ°¤â¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Þ¥ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¥´¥É¥ë¥¥óÂç³Ø¤ÎÁÏÎ©¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÈëÌ©¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢¥Þ¥ê¡¼¤â¤½¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2 ¥¥ã¥¹¥È
¥·¡¼¥º¥ó1¤ËÂ³¤¡¢¼ç¿Í¸ø¥Þ¥ê¡¼¡¦¥â¥í¡¼Ìò¤Ë¥¸¥ã¥º¡¦¥·¥ó¥¯¥ì¥¢¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¡Ë¡¢¥¨¥Þ¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼Ìò¤Ë¥ê¥¼¡¦¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÂçÃÏÍÕ¡Ë¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥À¥ó¥é¥Ã¥×Ìò¤Ë¥Þ¥Ç¥£¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡Ê¹°¾¾¶Ü¹á¡Ë¡¢¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥ê¡¼Ìò¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥½¥¢¡ÊÝ¯ÄíÍ¼Ó¡Ë¤È¥Ç¥ì¥¯¡¦¥ë¡¼¡Ê¼¼¸µµ¤¡Ë¡¢¥µ¥à¡¦¥ê¥ª¡¼¥À¥óÌò¤Î¥¨¥¤¥µ¡¦¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡ÊµÜºêÍ·¡Ë¡¢¥Ý¥é¥ê¥Æ¥£Ìò¤Ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊÀ¾³À½Óºî¡Ë¤¬Â³Åê¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤«¤é¤Ï¿·³ØÉôÄ¹¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼Ìò¤Ç¡Ø¥Ë¥Ã¥±¥ë¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡Ø¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡§¥Þ¥ó¥È¤ÎÀï»Î¡ÊÀ¼¤Î½Ð±é¡Ë¡Ù¤Î¥Ø¥¤¥ß¥Ã¥·¥å¡¦¥ê¥ó¥¯¥ì¥¤¥¿¡¼¡Ê¾®¾¾»ËË¡¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏÆüËÜ¸ì¿áÂØ¥¥ã¥¹¥È
¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2 ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
Á°¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ³¤¡¢¡Ø¥Þ¡¼¥Ù¥ë ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ä¡ØREAPER ¥Ç¥Ó¥ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Õ¥¡¥¼¥«¥¹¤¬¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼·óÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âËÜ²È¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ê¥×¥¡¢¥»¥¹¡¦¥í¡¼¥²¥ó¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ë¡¼¥ë¡¦H¡¦¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¢¥Ñ¥ô¥ó¡¦¥·¥§¥Æ¥£¡¢¥±¥ó¡¦¥ì¥ô¥£¥ó¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Í¥Ã¥¿¡¼¡¢¥¬¡¼¥¹¡¦¥¨¥Ë¥¹¡¢¥À¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¡¢¥ß¥«¥¨¥é¡¦¥¹¥¿¡¼¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¶Ë°¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥À¡¼¤¬¥´¥É¥ë¥¥óÂç³Ø¤Ë¹ßÎ×¤·¤ÆÂçË½¤ì¤·¡¢¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¡È¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡É¤Î¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¥«¥á¥ª½Ð±é¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥·¡¼¥º¥ó4¤ÎºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Ï¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¤Î¥±¥¤¥È¤È¥µ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤âÏÃÂê¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á»£±Æ½ªÎ»¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë´üÂÔ¤À¡£
