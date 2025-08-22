DCドラマ『ピースメイカー』シーズン2、配信開始！大塚明夫・水樹奈々ら続投の吹替版も同時配信

ジェームズ・ガン製作総指揮のDCドラマ『ピースメイカー』シーズン2は、8月22日（金）よりU-NEXTにて独占配信！ 配信に合わせて、メイントレーラー映像が公開。また、大塚明夫・水樹奈々ら人気声優陣が続投の吹替版も同時配信となる。

『ピースメイカー』シーズン2 概要＆予告編

2021年公開の映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』より初登場した“過激派ヒーロー”ピースメイカーの活躍を描くスピンオフシリーズとなる本作。『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』のほか『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズなどを手掛けた映画監督ジェームズ・ガンが、前作に続いてシーズン2の製作総指揮・脚本を務め、そのうち3エピソードで監督も担当している。

今年7月に公開されたガン監督による映画『スーパーマン』では、本編中にピースメイカーがサプライズ登場し、多くのファンが期待の声を寄せている。ガン監督自身も映画『スーパーマン』と直接つながるストーリーであると明言しており、『クリーチャー・コマンドーズ』から本格始動した新たなDCユニバース（DCU）の中でも、今後を担う重要作として位置づけられている。

シーズン2では、タスクフォースX解散後のピースメイカーと「11thストリート・キッズ」の仲間たちのその後が描かれ、映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』でピースメイカーが暗殺したリック・フラッグの父、リック・フラッグ将軍が登場し、物語は波乱の展開に向かう。また、前作から存在していた“次元ポータル”が、別の世界へとつながっていたことも判明。そこには、かつて登場したあのキャラクターたちの姿もあり、物語は新たな局面へと動き出すことに―。

同時配信となる日本語吹替版では、大塚明夫（ピースメイカー役）、水樹奈々（ハーコート役）、斉藤貴美子（アデバヨ役）、遠藤純一（エコノモス役）、前野智昭（ビジランテ役）ら人気声優がシーズン1から続投し、キャラクターの吹き替えを務める。また、本日公開されたトレーラーでは、先日この世を去ったヘヴィメタル界の伝説・オジー・オズボーンの楽曲が使用されており、ファンの間でも大きな話題となっている。

【メイントレーラー映像】https://youtu.be/3C-MaOFuct8

ドラマ『ピースメイカー』シーズン2は、本日8月22日（金）10：00よりU-NEXTにて第1話配信、以降毎週金曜週次配信。（海外ドラマNAVI）

