¥¨¥¢¥³¥ó¹ØÆþÊä½õ8Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Ø¡¡ÅìµþÅÔÌÔ½ëÂÐºö¤Ç¡¡¡Ö¹âÎð¼Ô¡¦¾ã³²¼ÔÀ¤ÂÓ¡×¤Ë8·î30Æü¤«¤é
ÅìµþÅÔ¤ÏÅÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¢¥³¥ó¹ØÆþÈñ¤ÎÊä½õ¶â¤ò¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò ÃÎ»ö
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¾Ê¥¨¥Í¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¹ØÆþ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¡¢ÅÔ¤Ï¾Ê¥¨¥Í²ÈÅÅ¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÅìµþ¥¼¥í¥¨¥ß¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¡¢¹ØÆþÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¤¬¹â¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢1Ëü±ß¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¹âÎð¼Ô¤ä¾ã³²¼Ô¤ÎÀ¤ÂÓ¤òÂÐ¾Ý¤Ë8Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸Î¾ã¤·¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢º£·î30Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£