双子妊娠中の中川翔子、最新SHOT公開＆心境を明かし労いの声「泣く日があってもいいと思う」「よく頑張ってるね」

8月22日、現在双子の妊娠後期であることを公表している中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】「一気に巨大化がすすんできた」最新SHOTを公開

中川は、自身のInstagramアカウントにて、「また一気に巨大化がすすんできた」「下から撮るとやばいです まだまだあと一カ月以上、、 わたしの身体 どーなるの？」とコメントすると、下のアングルから撮影したふっくらとしたお腹の写真を公開。

続けて、「いよいよ身体がしんどくて 世の中の皆様への尊敬が増しています 一気にきた、いろいろと」「本当に寝返りがきつい、重たくて うーって言わなきゃ寝返りうてない」「全然眠れない 食欲が増してしまい今気づいたら ピザ焼いてました うーばー見つめてて踏みとどまったのに！」といった、妊娠中のマイナートラブルを明かした。

そして、「これからどうなっちゃうんだろう」「張り止め飲んでがんばらなきゃギリギリまでお腹で 無事にいてください」「なんか不安で泣けてきました ちょっとなんか変だわたし」「むくみで指がうごきません」「指輪たちもはいらないからずっとはずしてる」「いつかまた痩せたらむくみとれたら入るようになるかなぁ」「眠れないからきっとまた昼寝して夜眠れないやつ」などとメンタル的に弱っていることも吐露し、「がんばるしかない」「いま頑張ってるみなさま 全てのみなさま いっしょに頑張りましょう」と綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「よく頑張ってるね しんどいよね」「今は自分の思うままで大丈夫だよ」「開き直って思い切り泣く日があってもいいと思う」「周りにたくさん甘えてください！」「今は辛いでしょうが…頑張ってください」「それでいいと思います！応援してます！」といった労いの声が多く寄せられている。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表しており、今年5月5日には第1子妊娠を発表した。