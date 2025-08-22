香椎由宇「仕事を休んで焦ったこともあった。でも、その凝縮が今のやる気につながっている」

「当時まだ駆け出しで、18歳の自分は俳優という仕事にぼんやりとしたものしか持っていませんでした。そんな自分にとって、俳優という仕事のあり方、映画のおもしろさを教えてくれたのが、映画『リンダ リンダ リンダ』という作品でした。まさに青春といえる作品ですし、仕事や生き方にも大きな影響を与えてくれたと思っています」

と話すのは、俳優の香椎由宇さんだ。映画は2005年に公開され、20年が経過し、8月22日から4Kリマスター版が公開される。前編では、香椎さんに当時、どのように映画に向き合ったのか、『リンダ リンダ リンダ』と香椎さんの特別な想いについてお伝ええした。

後編では、映画『リンダ リンダ リンダ』後、この20年の香椎さんのライフスタイルについて、結婚、子育てなどを通して、今後の自分についてなど忌憚なくお話していただいた。

突然の結婚の真相

映画『リンダ リンダ リンダ』 が公開された2005年当時は18歳だった香椎由宇さん。そこから20年という月日は、彼女自身の生活にも大きな変化を生んだ。『リンダ リンダ リンダ』で第29回山路ふみ子映画賞新人女優賞を受賞し、そのまま俳優の仕事に邁進していくのかと思われたが、2007年には大学の語学留学で海外へ行くために芸能活動を一時休止。

そして、その年の暮れに結婚を発表し、翌年、21歳の誕生日に結婚……と、人生が大きく動いた。大学生で結婚をしたことに世間は驚いたが、自身の中で結婚を決意する決定打になったのは、何だったのだろうか？

「実は、特に決定打になったというものがあるわけではなくて。というよりも、たぶん何も考えてなかったんだと思います。考えてなかったから結婚できたのかもしれません（笑）。

まだ20歳そこそこで、結婚願望はもちろんなかったし、それまで結婚というものについて考えるということ自体もなかったので。それが、ちょうどよかったんだと思います。おそらく、結婚に対して事前にいろいろと自分の考えを持っていたら、理想というものが出てきて、それと比べてどうのこうの、と考えてしまっていたかもしれないけれど、そういうことも一切なく、なんとなく流れに身をまかせる感じで結婚して……というのが私にとってリアルな実感です。でも、結果的にそれが私にはよかったのだと思います」

2011年に出産して以降は子育て中心の日々が多くなったが、2021年９月のテレビドラマ出演を皮切りに、徐々に仕事を再開。2025年９月には新作映画の公開も控えている。18歳から38歳に。結婚し、母となったこの20年を、香椎さんは“あっという間だった”という。

「いろんなことがありましたけれど、気がつくと本当に“あっという間”という言葉がふさわしいと思います。言い換えれば、日々、その日のことをこなすので精一杯だった、ということですね。10代で仕事を始めて、夢中で仕事をしている時間はとても楽しかったし、出会えた作品もすべて楽しかった。そういう、ある種の満足したような気持ちがあって、そんなタイミングで結婚して、そして子育てに入ったことは、いい流れだったなという気がします」

仕事に対する焦りは濃縮され、今いい形に

結婚や出産の選択やタイミングは人それぞれだが、そのタイミングを選択することに難しさを感じる人は少なくない。「もう少し仕事を」「もう少し○○で成果を出してから」と思ってタイミングを逃してしまうこともある。香椎さんはそういった想いはなかったのだろうか。

「結婚や出産は、流れに任せたという部分がありました。でも、子育てをしながら、やっぱり仕事をしたいなという気持ちが出てきたこともありますし、正直、焦りのようなものを感じたこともありました。

といっても、私はもともと、そこまで器用にはできない性格なので、いざとなると無理だったと思います。あの時間を経た今になって考えると、やっぱり仕事を抑える時期があってよかった、という気持ちの方が大きいですね。そして、逆に仕事から離れていた日々があったからこそ、あのとき感じた仕事に対する思いみたいなものが自分の中で蓄積されて、発酵されて、今の、そして今後の仕事にいい感じにアウトプットできるようになっているんじゃないか、という気がします」

子どもができてから、“あ、そうか、じつは私ってこういう人間だったのか”と自分の性格について再認識したこともあったという。

「私って、意外とせっかちなタイプなんだな、と思いました。たとえば、午前のうちに洗濯も済ませて昼ごはんと夕ご飯まで作っておくとか……、その日の自分のミッションをできるだけ早く終わらせておくようにしていました。それで、午後はゆっくり子どもと遊んだり、ダラダラしたりする……。子どもができるまでは、私自身はまったくそんなタイプではなくて、自分のペースでダラダラするのも大好きだったんです。

でも、子どもがいると、自分のペースで物事が進まないというか、自分のペース事態が作れないことばかり、じゃないですか？ それで、ずっと焦っている自分がいることに気づいて。それなら、もう自分でできることはすべて前倒しで、やれるものは早くやっておこうと思うようになっていました。子どもって、急に熱を出したりすることもあります。だから、いざというときにも精神的に余裕を持って、全面的に対応できるように、ということで、そんなせっかちというか、前倒しで予定を組むという毎日になっていました」

チャレンジした「チャイルドマインダー」の資格

さらに、子育てについてわからないことが多すぎることに気づいた香椎さんは、チャイルドマインダーの資格を取得した。チャイルドマインダーとは、イギリス発祥の少人数保育のプロとしての資格で、0歳から12歳の子どもを対象に、１〜４人の少人数保育をするスペシャリストのことだ。専門的知識やスキルを身につけたチャイルドマインダーは、自宅やそれぞれの家庭で子どもを預かり、家庭的な保育を実践する。日本では民間の資格だが、本場イギリスでは国家資格として認定されている。

「私が第一子を出産したのは20代前半で、当時、身近な友だちにはまだお母さんになっている人がいなかったということもあって、子育ての情報を共有する人が近くにはいなかったんですね。それで、初めてということに加えて、自分の子どもの行動が、まるで謎の生物のように感じられてしまって（笑）。

本を読んだり、子育てに関する番組を見たりしたのですが、当たり前だけれど、自分の子どもに当てはまるところと当てはまらないところがありますよね。それと、０歳児に関することはだいたいわかってきたけれど、まだその先に何があるかわからない……、と思ったときに、“だったらそのずっと先まで予習してみたい”、と思ったんです。チャイルドマインダーは12歳までの子どもについて勉強ができるので、ちょっと先々、どういう風になるのか知っておきたくなって、それで、資格を取るための勉強を始めました。学校に約半年間、通って、座学や実習をして、その後、試験を受けました。

資格を取ってからは、少し精神的な余裕ができて、子育てについて長い目で見ることができるようになりました。以前なら、たとえば、（一般的には）今、これくらいのところまで（子どもが）できるようになっていないといけないのに、うちの子は大丈夫かな、と心配したりしていたのが、まあ、ここまでにできていればいいか、というふうに思えるようになった。それは、私には大きかったと思います。せっかちな性格ともつながるのかもしれませんが、予習をしておいて、安心して物事に臨みたい、というタイプなのかも（笑）。

チャイルドマインダーのことは、最近、日本でも徐々に広まってきていて、資格を取る人も増えてきているようですね。もちろん、知識で頭に入れたことだけで、実際の子育てができるわけではありませんが、心構えがあるのとないのとでは、違うのではないかと思います。少なくとも、私はそう感じる部分が多かったです」

今、仕事を深めようと思った理由

そんなこんなの子育ても、お子さんが十代を迎えて少しずつ余裕が出てきているようだ。子どもには若いうちから海外を含めていろんな地域を見てほしい、と話す香椎さんは、子どもの休みに合わせて自分の仕事の休みを早めに確保して、家族で旅に出るようにしている。そのような思いがあるのは、自身が小学生時代の６年間をシンガポールで過ごした経験があることも大きく影響しているという。

「“ちょっと経験値アップしに行こうよ”、って言って、子どもと一緒に出かけます。他の国のことを知ることで、自分たちのいる日本という国がどういうところなのか、より興味が湧いて、わかってくることもありますし、子どもなりにも、知っておいてほしいという思いがすごくありますね。

経験がある方もいらっしゃると思いますが、海外に行くと、現地の人によく聞かれるんですよね、“あなたの国、こうだよね？”とか“どういう国なの？”と。そのときに何も答えられないと、やっぱり恥ずかしい。そういうときに、ちゃんと自分の言葉で答えられるようになるためにも、子供たちには海外や国内のいろんなところに行って、いろんな経験をしてほしいと思っています」

2025年、38歳になったのを機に、香椎さんは自分の新しいチャレンジとして、『note』 （文章や画像などを投稿するメディアプラットフォーム）を始めた。自分自身で綴るプライベートな記録と、仕事のスタッフと一緒にまとめる公的なもの、の２本立てで発信をしている。

「私はこれまで自分の日記をつけるようなことも一切、したことがないのですが、写真を撮ることは昔から大好きでした。それでまず写真で記録を残しておきたいと思ったのがきっかけです。不定期ですが、自分の中の記録として残しています。愛用しているカメラの中には、祖父が長年、愛用していたものを私が譲り受けたものもあります。これからもずっと大事に使っていきたいと思っています。

最近、“あ、子どもたち、私が仕事していても大丈夫なんだな”ってことがわかってきたので、お仕事も少しずつ稼働し始めているところです。数年間、現場を離れていたので、ドラマや映画のオファーをいただくと、“あ、今、みなさんはこういう香椎由宇を見たいと思っているのか”、とか“私にこういうものを求めてくださっているのか”ということを知ることができて……、それが今の私には、新鮮で、すごく楽しいですね」

香椎由宇（かしい ゆう）

俳優。1987年生まれ、神奈川県出身。小学校時代の6年間をシンガポールで過ごし、雑誌『mc Sister』のモデルとしてデビュー。2005年『ローレライ』で映画デビューし、女優として活躍。同年『リンダ リンダ リンダ』では、第29回山路ふみ子映画賞新人女優賞を受賞。2025年秋に公開の映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』に出演予定。

撮影／森清、 ヘアメイク／小浜田吾央、スタイリング／大園 蓮珠

【前編】香椎由宇が語る20年前の自分。「撮影以外もすべてが青春だった『リンダ リンダ リンダ』」