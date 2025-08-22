世界最大のミスコンテスト「ミス・ワールド・ジャパン2025」のファイナリスト発表会見が22日、東京・歌舞伎座タワーで開催され、ファイナリスト32人が出席した。

東京都出身の高校生、志賀南美さん（17）は「貧困や紛争で学校に通えない子どもたちを支援したい。17歳で、子どもと大人の両方の観点から物事をとらえられる。ミス・ワールドになって、今だからこそ発信できるメッセージや感性を世界に発信していきたいです」と意気込んだ。

自身の魅力は「負けず嫌いなところ」といい、「中学時代に陸上部に所属していて、高跳びの練習中に鼻を骨折したことがあるけど、都大会に出たいという強い思いでトラウマを克服して、高飛びでは出場できなかったけどリレーで都大会に出場できました」と語った。

特技は「都市伝説の関暁夫さんのモノマネです」といい、「信じるか信じないかは、あなた次第です」と全力でモノマネを披露し、笑いを誘った。続けて「将来はバラエティー番組に出演したいです」と夢を語った。

「ミス・ワールド」は1951年にイギリス・ロンドンで第1回大会が行われ、世界3大ミスコンテストの中でも最も歴史が長く、参加国数も131カ国と最大規模を誇る大会。「目的のある美」をスローガンに掲げ、美に集まる力を社会貢献に生かすことを使命としている。水着審査を世界に先駆けて廃止し、多様な個性を尊重し、社会にポジティブな影響力を持つ人材を輩出するグローバルプラットフォームとなっている。