２１日、第７回山西文化産業博覧交易会でロボット犬と交流する子ども。（太原＝新華社記者／楊晨光） 【新華社太原8月22日】中国山西省太原市で21日、第7回山西文化産業博覧交易会が開幕し、世界30カ国以上の約2千社が出展した。会期は25日まで。２１日、第７回山西文化産業博覧交易会でライブ配信をするスタッフ。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会で、「榫卯（しゅんぼう）構造」と呼ばれる建築技術を応用したおもちゃを体験する子ども。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会で展示品を見学する来場者。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会で記念撮影する子ども。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会で記念撮影する来場者。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会で、マルチメディアの設備を通じて文化財の細部を理解する来場者。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会でパフォーマンスを披露する出演者。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会で、仮想現実（ＶＲ）ゴーグルを装着して、太原市にある晋国の始祖を祭る晋祠（しんし）を見学する子ども。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会の会場でブースを見学する来場者。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会でパフォーマンスを披露する出演者。（太原＝新華社記者／楊晨光）２１日、第７回山西文化産業博覧交易会で記念撮影する外国人出展者。（太原＝新華社記者／楊晨光）