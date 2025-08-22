【WWE】RAW（8月18日・日本時間19日／ペンシルベニア州・フィラデルフィア）

【映像】女子レスラーのキックをモロ被弾

日本人男子スーパースターが女子レスラーの強烈な蹴りをまさかのモロ被弾。ド派手に一回転する衝撃の光景が発生。あまりに理不尽な出来事に「とばっちりやん」「情けないｗ」など驚きと同情の声が相次いだ。

女子インターコンチネンタル王座戦。王者ベッキー・リンチと挑戦者ナタリアの一戦に、最近ナタリアと行動をともにしている日本人スーパースター・戸澤陽がセコンドとして応援に駆けつけた。しかし「ただ応援していただけなのに…」蹴りをモロ被弾して一回転。試合をしていないのに、とばっちりを受けるひと幕があった。

戸澤が所属する“アルファ・アカデミー”は、マキシン・デュプリがナタリアに弟子入りしたこと機に“一蓮托生”の状態に。この日もセコンドとしてマキシン＆戸澤がナタリアを全力応援していたが、そんな仲間思いの戸澤に悲劇が訪れた。

試合中盤、ナタリアに「師匠、大丈夫？」と心配そうに声をかけたマキシンにイラ立ったベッキーがケンカキックを炸裂。「マキシン〜！」と駆け寄る戸澤に対し、怒れるベッキーはベースボールスライド・キック。突然の“貰い事故”に戸澤は激しく後方に一回転。ファンからも「戸澤さーん」「飛び火」「とばっちりやん」「情けないｗ」と悲鳴が相次いだ。

その後、ナタリアも試合前半で痛めた左腕を“ディスアーマー”で極められタップアウト。救出のためリングへ飛び込んだマキシンも“追いディスアーマー”で悶絶。女子選手に男子レスラーが手を出せない“大人の事情”で何もできない戸澤に、ファンからは「マキシンちゃん助けろよ」「何もできないのか？」と、あまりにも理不尽なブーイングが殺到。“アルファ・アカデミー”にとっては、とんだ災難の一戦となった。（ABEMA／WWE『RAW』）