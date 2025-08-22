テレビ朝日系「上田ちゃんネル」が２１日に放送され、上田晋也がＭＣを務めた。

この日のゲストは、元乃木坂４６・与田祐希。福岡県の志賀島で育った幼少期を回想し「（小学校は）同級生４人。全校で２０人ぐらい。中学校は三つぐらいの学校が合併して５０人くらい」と明かした。

高校から、島を離れた学校に通った与田は、上田から「すげえ可愛い子が学校にいるぞって。ぶっちゃけ、なったでしょう？」と聞かれると、与田は「中学の入りたてと高校の入りたてだけモテました」と振り返った。

与田は「（中学に）入りたては、合併して１個の大きい学校がほとんどだから、（自身が）物珍しくて『可愛い！』みたいな。悲しいことに、そのおかげで女子にめっちゃ嫌われて。『ぶりっこじゃん』みたいな。小学校が全く違う世界だったから。家族みたいな感じだったから。もう、どうしたらいいか分かんなくて。（女子に嫌われないように）もう、そこで男になりました。ぶりっこって言われるのが嫌で、男みたいな生活を」と明かした。

さらに、高校入学時は「ずっと、あの中学校のときのトラウマがあったから、あんまりキャピキャピ、目立たないようにしようって」と振り返っていた。