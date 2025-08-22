神戸市中心部のマンションで発生の刺殺事件　血のついた刃物が付近の駐車場で見つかる…使用された凶器か　２４歳女性が死亡　男は逃走中

８月２０日夜に神戸市中央区のマンションで、住人の２４歳の女性が男に刃物で刺され、殺害された事件。マンション近くの駐車場から、血のついた刃物が見つかっていたことがわかりました。



２０日午後７時半ごろ、神戸市中央区磯辺通のマンションで、住人の女性（２４）が血を流して倒れているのが見つかり、病院で死亡が確認されました。



死因は、胸を刃物で刺されたことによる失血死でした。





亡くなった女性は大手保険会社の神戸市内の事業所に勤務し、事件が起きた２０日は午後６時半ごろに退社。仕事の用事で郵便局に立ち寄ったあと、付近のスーパーで買い物をし、自宅マンションに向かいました。警察によりますと、男は待ち伏せの形ではなく、現場の南側の歩道を歩く被害女性を追跡。正面玄関のオートロックを解除した被害女性の後について、マンションへ入ります。その後、エレベーター内で女性を片山さんを刃物で刺したとみられます。そして、正面玄関から出る姿がマンション内の防犯カメラに映っていたということです。男はその後、北方向に歩いて逃げたとみられていますが…記者リポート「マンションの北側にあるこちらの駐車場で、事件の後、血の付いた刃物が見つかったということです」捜査関係者によりますと、マンションから北に約５０ｍ離れた駐車場で、事件の数時間後に血のついた刃物が見つかっていたということです。警察は、見つかった刃物が、犯行の使われた凶器の可能性があるとみて調べています。