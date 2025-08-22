制帽をかぶらず業務に当たる相模鉄道の車掌＝横浜駅

「災害級の暑さ」が続く今夏、鉄道員の象徴ともいえる制帽の着用を省略する事業者が増えている。乗務員が熱中症で倒れた事例などを踏まえた苦肉の策だ。ただ利用者からの視認性や規律維持の観点から「脱帽」に慎重な会社もあり、対応が分かれている。

◆乗務員に好評

「よし！」。列車最後部の車掌は制帽をかぶらず指さし確認を行う。相模鉄道は今夏、暑さ対策で、運転士や車掌の制帽省略を初めて認めた。秋までの期間限定で、小田急電鉄や京王電鉄も同様だ。東急電鉄と横浜高速鉄道（みなとみらい線）は、乗務員室での着用を通年で自由化した。

背景には、近年の酷暑に伴う熱中症リスクがある。厚生労働省は６月、事業者に対策を義務付ける罰則付きの省令を施行した。

ＪＲ西日本では過去に乗務中の運転士が熱中症で倒れた複数の例がある。これを受け、昨夏から約１万４千人を対象に省略を認めてきた。「社員の要望を踏まえた。乗務員からは好評との声が上がっている」（ＪＲ西広報）と説明する。

乗務員だけでなく駅にも適用が進み、ＪＲ東日本は「事務室内は省略可能」、京浜急行電鉄は「室内では各自の判断」とする。

ただ着脱の判断は事業者によって分かれる。ＪＲ東や京急についても、乗務員やホームで安全監視する駅員には着用を義務づける。「乗客から一目で識別でき、接客する上で正しい身だしなみを維持する目的がある」（ＪＲ横浜支社）