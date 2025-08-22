¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥Èºä¾åÍüÎ¤¹á¤µ¤ó½éÊ¡Åç¸©ÂåÉ½¡¡Ì¥ÎÏ¤Ï¡ÖÊ¡ÅçÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÇò¤¤È©¡×¥ß¥¹¥ï¡¼¥ë¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó
À¤³¦ºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÈ¯É½²ñ¸«¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¥¿¥ï¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È32¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤ÇIT¶È¤Î±Ä¶È¿¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºä¾åÍüÎ¤¹á¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ï½é¤ÎÊ¡Åç¸©ÂåÉ½¡£¡Ö14Ç¯Á°¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÄË¤ß¤«¤é¡¢ËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¿ÌºÒ¤ÇÆÀ¤¿¶µ·±¤È¹ñ¤ò¤â¼é¤ë¶¯¤¤»×¤¤¤ò¼´¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡ÖÊ¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¤ÎÇò¤¤È©¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¼«Ëý¤Î¿¿¤ÃÇò¤ÊÏÓ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï1951Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÂè1²óÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦3Âç¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÎò»Ë¤¬Ä¹¤¯¡¢»²²Ã¹ñ¿ô¤â131¥«¹ñ¤ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÂç²ñ¡£¡ÖÌÜÅª¤Î¤¢¤ëÈþ¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Èþ¤Ë½¸¤Þ¤ëÎÏ¤ò¼Ò²ñ¹×¸¥¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÃå¿³ºº¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÇÑ»ß¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£