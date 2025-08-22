大風量でしっかり冷暖房！静かにパワフル、なのにお手頃。【コンフィー】の静音ルームエアコンでお部屋が極上空間に！Amazonで販売中！
静かにパワフル、なのにお手頃。【コンフィー】の静音ルームエアコンでお部屋が極上空間に！Amazonで販売中！
日本の気温に適した運転範囲で、スピーディーに設定温度に到達するように、高性能インバーターを搭載。どんな環境でも快適な環境を創造し、省エネ性も高いルームエアコン。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
エアコン風量を「しずかモード」にすると、運転音はささやき声程度の28dBまで下げられる。室外機の運転音も52dBまで抑えられ静かな環境に。効率的なサイレントテクノロジーにより、昼夜を問わず快適な空間が作られ、静かな環境を好む家庭に最適。
バックライト付き液晶と蓄光ボタンにより、夜間でもバックライトが温度やモードなどの情報をはっきりと表示し非常に便利。さらに、蓄光ボタンのデザインにより、手探りすることなく操作できる。
室内機の熱交換器は特殊コーティング加工がしてあり、エアコン運転中の結露水が汚れ物質の間に入り、汚れを浮かせて洗い流し、細菌の増殖を効果的に防ぎ新鮮な空気を保つ。また、冷房運転・除湿運転が終了した後、弱送風運転でエアコン内部を乾燥させ、カビや細菌の発生を抑える。
