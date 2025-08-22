富士通PC「FMV」シリーズ、神奈川県川崎市ふるさと納税の返礼品に採用
富士通クライアントコンピューティング（FCCL）のPC「FMV」シリーズや純正周辺機器が、神奈川県川崎市のふるさと納税の返礼品に採用された。8月22日から返礼品掲載サイトなどで提供を開始している。
8月22日時点での取り扱いサイトは下記の通り。
川崎市 ふるさと納税特設サイト
ふるなび
楽天ふるさと納税
さとふる
ふるさとチョイス
対象のふるさと納税返礼品は下記となる。
光学ドライブ内蔵ノートPC「FMV WA1-K2」
薄型の15.6型ノートPC「FMV Lite WA1/J2」
3辺狭額フレームのディスプレイ「FMV Display」
ワイヤレス静音キーボード「FMV Comfort Keyboard」
FMV WA1-K2
FMV Lite WA1/J2
FMV Display
FMV Comfort Keyboard
FCCLではふるさと納税を通じてFMVシリーズを多くのユーザーに届けるほか、地域に根ざしたものづくり企業として川崎市の魅力を全国に発信し、地域発展を支えていきたいとの思いから、今回返礼品の提供に至ったという。
8月22日時点での取り扱いサイトは下記の通り。
川崎市 ふるさと納税特設サイト
ふるなび
楽天ふるさと納税
さとふる
ふるさとチョイス
対象のふるさと納税返礼品は下記となる。
光学ドライブ内蔵ノートPC「FMV WA1-K2」
3辺狭額フレームのディスプレイ「FMV Display」
ワイヤレス静音キーボード「FMV Comfort Keyboard」
FMV WA1-K2
FMV Lite WA1/J2
FMV Display
FMV Comfort Keyboard
FCCLではふるさと納税を通じてFMVシリーズを多くのユーザーに届けるほか、地域に根ざしたものづくり企業として川崎市の魅力を全国に発信し、地域発展を支えていきたいとの思いから、今回返礼品の提供に至ったという。