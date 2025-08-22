旅先で出会った男性からの連絡がパッタリ途絶える理由９パターン
旅先で素敵な男性と意気投合したら、「これって運命かも…」などとときめいてしまうもの。しかし現実には、再会を誓って別れたのに向こうからは連絡が来なかった、というケースも多いのではないでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「旅先で出会った男性からの連絡がパッタリ途絶える理由」をご紹介します。
【１】実は長く交際している彼女がいるから
「再会なんかしたら泥沼になるので、連絡をもらってもスルーし続けた」（20代男性）というように、相手に本命のパートナーがいたら、間に割って入るのはかなり難しそうです。浮気男にこだわって時間を無駄にするより、さっさと忘れてしまったほうが身のためでしょう。
【２】冷静に考えたら、それほど好みではないと気づいたから
「旅行中は解放的な気分になってるから、つい盛り上がってしまって…」（20代男性）というように、旅行のほとぼりが冷めて、男性の気持ちが一気にトーンダウンしてしまうケースです。とはいえ、友達として交流を続ければ、まだ望みはあるかもしれません。
【３】ほかにも大勢と知り合って、顔と名前が一致しなくなったから
「いろんな子と連絡先を交換したから、もう誰が誰だか（笑）」（10代男性）というように、「ナンパ男」に引っかかってしまった可能性も捨て切れないでしょう。不意打ちで電話してみて相手と話が噛み合わなかったら、疑惑を深めてもよさそうです。
【４】最初から「ひと夏の出会い」のつもりで声を掛けただけだから
「『楽しい思い出』で終わりにしたらダメでしょうか…」（20代男性）というように、向こうには元から再会する気はなかったのかもしれません。連絡しても返事が来なかったり、来てもそっけない内容だったら、早めに気持ちを切り替えたほうが賢明でしょう。
【５】旅先で演じた社交的なキャラを期待されそうで苦痛だから
「ヘタに再会してガッカリされたら立ち直れない」（20代男性）というように、素の自分を知られたくなくて、連絡を避ける人もいます。実際再会したときに後悔しないとも限らないので、約束を取り付ける前にじっくり考えたほうがいいかもしれません。
【６】「向こうは自分のことなんか忘れてる」と思っているから
「会いたいと思ってるのは自分だけのような気がして、勇気が出なかった」（10代男性）というように、お互い同じ想いなのに、気持ちがすれ違っている可能性もあります。このまま音信不通になったら悲しいので、旅の余韻が消えないうちに連絡したほうがよさそうです。
【７】「遠距離恋愛ではきっと続かない」と判断したから
「付き合ってもあまり会えないなら、連絡しないほうがいいかなと…」（10代男性）というように、残念な結末を予感してフェイドアウトされるパターンです。嫌われたわけではなさそうなので、遠距離を乗り越える自信があるならアプローチしてもいいでしょう。
【８】仕事や学業に忙殺されて、時間が経ちすぎてしまったから
「落ち着いたら連絡しようとは思ってたんですけど…」（20代男性）というように、日常生活にかまけているうちに、機会を逃してしまうこともあるようです。相手の邪魔にならないよう雑談程度の軽いメッセージを送って、どんな様子か探ってみましょう。
【９】「旅と日常はまったくの別物」と考えているから
「普段の生活に戻ったら、いつまでも旅気分ではいられないので…」（20代男性）というように、旅先での出来事を日常に持ち帰らない男性には、再会の約束をあっさり無効にされる可能性が高そうです。相手が一人旅で自由人タイプだった場合、この傾向は覚悟したほうがいいかもしれません。
理解できなくもない理由もあれば、ひどく身勝手な理由もあるようです。一度こちらから連絡して相手の反応を見てから、再会するべきか判断しても遅くはないでしょう。（安藤美穂）
【１】実は長く交際している彼女がいるから
「再会なんかしたら泥沼になるので、連絡をもらってもスルーし続けた」（20代男性）というように、相手に本命のパートナーがいたら、間に割って入るのはかなり難しそうです。浮気男にこだわって時間を無駄にするより、さっさと忘れてしまったほうが身のためでしょう。
「旅行中は解放的な気分になってるから、つい盛り上がってしまって…」（20代男性）というように、旅行のほとぼりが冷めて、男性の気持ちが一気にトーンダウンしてしまうケースです。とはいえ、友達として交流を続ければ、まだ望みはあるかもしれません。
【３】ほかにも大勢と知り合って、顔と名前が一致しなくなったから
「いろんな子と連絡先を交換したから、もう誰が誰だか（笑）」（10代男性）というように、「ナンパ男」に引っかかってしまった可能性も捨て切れないでしょう。不意打ちで電話してみて相手と話が噛み合わなかったら、疑惑を深めてもよさそうです。
【４】最初から「ひと夏の出会い」のつもりで声を掛けただけだから
「『楽しい思い出』で終わりにしたらダメでしょうか…」（20代男性）というように、向こうには元から再会する気はなかったのかもしれません。連絡しても返事が来なかったり、来てもそっけない内容だったら、早めに気持ちを切り替えたほうが賢明でしょう。
【５】旅先で演じた社交的なキャラを期待されそうで苦痛だから
「ヘタに再会してガッカリされたら立ち直れない」（20代男性）というように、素の自分を知られたくなくて、連絡を避ける人もいます。実際再会したときに後悔しないとも限らないので、約束を取り付ける前にじっくり考えたほうがいいかもしれません。
【６】「向こうは自分のことなんか忘れてる」と思っているから
「会いたいと思ってるのは自分だけのような気がして、勇気が出なかった」（10代男性）というように、お互い同じ想いなのに、気持ちがすれ違っている可能性もあります。このまま音信不通になったら悲しいので、旅の余韻が消えないうちに連絡したほうがよさそうです。
【７】「遠距離恋愛ではきっと続かない」と判断したから
「付き合ってもあまり会えないなら、連絡しないほうがいいかなと…」（10代男性）というように、残念な結末を予感してフェイドアウトされるパターンです。嫌われたわけではなさそうなので、遠距離を乗り越える自信があるならアプローチしてもいいでしょう。
【８】仕事や学業に忙殺されて、時間が経ちすぎてしまったから
「落ち着いたら連絡しようとは思ってたんですけど…」（20代男性）というように、日常生活にかまけているうちに、機会を逃してしまうこともあるようです。相手の邪魔にならないよう雑談程度の軽いメッセージを送って、どんな様子か探ってみましょう。
【９】「旅と日常はまったくの別物」と考えているから
「普段の生活に戻ったら、いつまでも旅気分ではいられないので…」（20代男性）というように、旅先での出来事を日常に持ち帰らない男性には、再会の約束をあっさり無効にされる可能性が高そうです。相手が一人旅で自由人タイプだった場合、この傾向は覚悟したほうがいいかもしれません。
理解できなくもない理由もあれば、ひどく身勝手な理由もあるようです。一度こちらから連絡して相手の反応を見てから、再会するべきか判断しても遅くはないでしょう。（安藤美穂）