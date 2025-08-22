ふわふわ×とろける食感！おうちで専門店の味！冷凍フルーツOKの【ドウシシャ】とろ雪かき氷器がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ふわふわ×とろける食感を自宅で！冷凍フルーツOKの【ドウシシャ】とろ雪かき氷器がAmazonで販売中！
ジュースや冷凍フルーツでふわふわとろとろスイーツが楽しめる。プリンかき氷がおいしい。プリンを製氷カップに入れて凍らせるだけ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
市販の冷凍フルーツでかき氷。冷凍フルーツを削るだけで簡単においしく。製氷カップMサイズ２個付き。レシピ付き。ワイドトレイで器が置きやすくなった。
歯の高さが調節しやすくなり、氷・冷凍フルーツ・プリン氷のうすさを変えることができる。
氷を削る刃の強度をアップし、今まで削る事のできなかった冷凍フルーツをそのまま削れることができるようになった。
