¹â¶¶³¤¿Í¡¡¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¡×¾×Æ°Çã¤¤¤â¡Ä¡Ö¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡×»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤²ÈÅÅ
¡¡¡ÖKing¡õPrince¡×¹â¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ¡¡THEÌë²ñ¡×¡Ê¸å9¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Ö¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥®¥¿¡¼¡¢ÅÅ»Ò¥Ô¥¢¥Î¡¢ÅÅ»Ò¥É¥é¥à¡¢¥ª¥«¥ê¥Ê¡¢3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò¾×Æ°Çã¤¤¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â¤¢¤Þ¤êÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î²»À¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¨¤¤¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¡¢ËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤Ç¤¹¤è¡©Â®¹¶¤ä¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤â¡ÖÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤È¤«Ä´À°¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤Î»þ¡¢ºî¤Ã¤¿¥µ¥¤¥³¥í¤Ï¡¢6ÌÌ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÌÜ¤¬¡ËÁ´Éô1¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿¨¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÇã¤¦Àº¿À¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¹â¶¶¡£º£¤ÏÄà¤êÆ»¶ñ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖYouTube¤ÇÄà¤ê¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤ò¸«¤Æ¡¢ÌÀÆü¡¢Äà¤ê¶ñ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤éÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ë°¤¤Ã¤Ý¤¤À³Ê¤Î¹â¶¶¤Ë¡¢¡ÖÍò¡×Ý¯°ææÆ¤«¤é¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤ÏÌÜ°Ü¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¤À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ï¾®¤µ¤¤»þ¤«¤éÍ£°ì¡ÊÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¿Æ¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç´èÄ¥¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¤ó¤À¤í¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Öº£¤Ç¤Ï»õËá¤¤È°ì½ï¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ì¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£