ユーザーローカル、企業向けサービスに最適なプロンプトの内容からLLMを自動選択する機能
ユーザーローカルは8月22日、同社の法人向け生成AIツール「ユーザーローカルChatAI」において、入力したプロンプトに対して自動で最適なLLMを選択する機能を実装したことを発表した。
「ユーザーローカルChatAI」
同社が法人向けに提供する「ユーザーローカルChatAI」は、OpenAI ChatGPT、Google Gemini、Anthropic Claude、Perplexityと横断的に各モデルを利用できるサービスで、Azure OpenAI Serviceで構築した環境で入力データはAI学習には利用されず、個人情報や機密情報を自動マスキングするセキュアな機能を提供する。就業規則や提案書、会議の音声などファイルのアップロードすることで自社データと連携させたRAG環境を構築するといった使い方も可能だ。
機能の概要(同社資料より)
