メガハウスは、8月28日～8月31日に開催されるイベント「東京おもちゃショー2025」に出展する。

「東京おもちゃショー2025」のメガハウスブースでは、最新のおもちゃやフィギュア等のホビー商品の展示、パブリックデーには、おもちゃの体験会も実施する。

おもちゃの体験会では「日本おもちゃ大賞2025」ゲーム＆パズル部門「大賞」を受賞した「ブタミントン」や「アメリカンバトルドーム ver.ホワイト」、「ルービックキューブバンク」を使用したイベントを開催する。

また、フィギュアシリーズ「るかっぷ」、フィギュアシリーズ「MEGA CAT PROJECT」の展示も実施する。

パブリックデーイベント！ 【目指せ！ブタキング！ブタミントン大会】

8月30日10時～（9時～受付）、14時15分～（13時～受付）

8月31日12時45分～（11時45分～受付）

1対1のブタミントン勝ち残り対戦大会です。優勝者には、「金のブタ」と「ブタミントン」がプレゼントされる。

パブリックデーイベント！ 【君がNo.1！アメリカンバトルドームトーナメント】

8月30日13時～（11時30分～受付）、31日11時30分～（10時～受付）

超エキサイティングゲーム「アメリカンバトルドーム」大会。4人対戦で、各組1位と2位の方が次へと進めるトーナメント方式で実施。優勝者にはおもちゃがプレゼントされる。

パブリックデーイベント【「ルービックキューブ」 ワンサイドバトル】

8月30日11時～（10時～受付）、 15時15分～（14時15分～受付）、31日10時～（9時～受付）

ルービックキューブの「1面（ワンサイド）」を早くそろえられた人が勝ち上がるバトル大会。

【「ルービックキューブ」コロコロオフィシャル大会 1面（ワンサイド）バトル コロコロカップ グランドチャンピオン大会】

8月31日14時～（12時30分～受付）

コロコロコミックの名を冠したグランドチャンピオン大会。優勝者には黄金のグランドコロコロキューブが進呈される。

解体パズルLite おにぎりパズル

【ルービックキューブピクセル】【ルービックキューブバンク】

8月下旬 発売予定

価格：1,408円

フィギュアシリーズ「るかっぷ」商品展示

※画像は東京おもちゃショー2024の様子になります。

フィギュアシリーズ「MEGA CAT PROJECT」商品展示

※画像は東京おもちゃショー2024の様子になります。

Battle Dome and associated trademarks designated by (R) are trademarks of Anjar Co . LLC. (C) 1995, 2025, Licensed by Anjar Co. LLC

RUBIK’S TM & (C) 2025 Spin Master Toys UK Limited, used under license. All rights reserved.