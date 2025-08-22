グランドニッコー東京 台場で秋の味覚を堪能！旬のシャインマスカットを贅沢に使用したアフタヌーンティーが登場
「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」をブランドメッセージに掲げるグランドニッコー東京 台場は、2階「The Lobby Cafe」にて、『シャインマスカットアフタヌーンティーセット』を2025年9月1日(月)から10月31日(金)の期間限定で提供する。吹き抜けのロビーフロアに心地よい光が降り注ぐカフェで、旬のシャインマスカットを贅沢に使用したメニューを堪能できる。
【写真】大粒のシャインマスカットが味わえる
■シャインマスカットを主役に、スイーツからセイボリーまで多種多様なメニューを展開
季節ごとに趣向を凝らしたアフタヌーンティーを展開している「The Lobby Cafe」。9月・10月は、華やかな香りと上品な甘みが特徴のシャインマスカットが主役となる。
本アフターヌーンティーは、果実本来の味わいを引き立てながらも、アフタヌーンティー全体として調和がとれるよう、試作を重ねて構成を調整。また、紅茶やハーブティーとのペアリング選定にも時間をかけ、果実の香りと調和する繊細な風味を選んだとのこと。味覚の変化を楽しめるアフタヌーンティーが期待できそうだ。
記念日や女子会はもちろん、ひとりでもゆっくりと楽しめるよう、空間づくりにもこだわっているので、慌ただしい日常の中でもちょっとした贅沢や癒やしのひと時を過ごすことができる。
■気になるメニューの詳細を紹介
ティースタンドには、シャインマスカットをはじめとする旬の果実をふんだんに使用した多彩なメニューがそろう。
上段
軽やかなディプロマットクリームとともに仕上げた「シャインマスカットシュークリーム」、ジュレのすっきりとした果実味が感じられる「シャインマスカットのヴェリーヌ」、アーモンド風味の生地と合わせた「ライチのムース」がラインナップ。一粒ごとに香り立つ大粒のシャインマスカットを贅沢に使用しているため、さわやかな余韻を楽しめる。
中段
なめらかな口当たりとやさしい甘みが広がる「ムースフロマージュ」、色鮮やかな「カシスのガトー」、カスタードが果実の甘さを引き立てる「シャインマスカットのタルト」など、バリエーション豊かなスイーツが楽しめる。つややかな「マスカットのパートドフリュイ」や、渋皮栗を使用した香り高い「モンブラン」も加わり、五感で楽しめるラインナップとなっている。
下段
甘味・塩味・酸味が一体となり、デザートを一層引き立たせるセイボリー。プレーンとマスカット風味の2種類のスコーンには、クロテッドクリームとシャインマスカットジャムの相性が抜群だ。そのほかにも、帆立の旨味と果実が彩る「帆立貝のマリネと彩りフルーツサラダ」、ドライフルーツが香る「チキンパテのアンクルート」、生ハムの旨味とクリームチーズのコクが重なり合う「トルティーヤロール」など、多彩な味覚が交差する食べ応えのある一皿に。
ドリンク
紅茶、ハーブティー、コーヒーが用意されている。紅茶とハーブティーはロンネフェルトのものを使用している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
