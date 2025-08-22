Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µÁÊì¤ÎÄÌÄ¢¤â°õ´Õ¤â»ý¤Áµî¤Ã¤¿µÁËå¡¢Æþ±¡Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤âµñÈÝ¡ÄàÍýÉÔ¿Ô¤Ê»ÙÇÛá¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿É×ÉØ
²Ç¤È¸È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢À¤´Ö¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Û¤É°¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÄø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç²º¤ä¤«¤ËÃÛ¤«¤ì¤ë´Ø·¸¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¾®¸È¡×¤È¤¤¤¦Âè»°¼Ô¤¬Íí¤à¤È¡¢¤È¤¿¤ó¤ËÊ£»¨¤µ¤òÁý¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö²Ç¤Ë½Ð¤¿¿È¤À¤«¤é¡×¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ßÏÃ¤ò¤«¤Íð¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¾®¸È¤ÎÂ¸ºß¤ËÇº¤à¡Ö²Ç¡×¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ö¥±¥Á¤Ê¤Î¡©°ä»º¤òÆÈ¤êÀê¤á¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×¡ÄÅÜ¤ê¤Èµõ¤·¤µ¤ËÍÉ¤ì¤ëÆü¡¹
¡Ö²Ç¤Ë½Ð¤¿¿È¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¤«ÄÌÄ¢¤Ï»ý¤Áµî¤ëµÁËå
S¤µ¤ó¡ÊÅìµþÅÔ¡¦50Âå¡Ë¤ÎµÁÊì¤ÏÀèÆü¡¢84ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ýÉÂ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹âÎð¼Ô¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ì¿Í¿µ¤Þ¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£S¤µ¤ó¤Ï²Ç¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤ÎÍÍ»Ò¤òÄê´üÅª¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤ÊµÁÊì¤Î¤¿¤á¤ËÉô²°¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¡¢¾²¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ä²ÙÊª¤òÊÒ¤Å¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ç¤¹¤¬»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤É×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤Ë¤Ï¡Ö¾²¤ËÊª¤òÃÖ¤¯ÊÊ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÒ¤¤¤·¡¢º£Ç¯¤Î½ÕÀè¤Ë¼«Âð¤ÇÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÂ¤ò¼è¤é¤ìÅ¾ÅÝ¤·¡¢¹ø¤ò¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æþ±¡À¸³è¤ÏµÁÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿É¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Êâ¤±¤Ê¤¤¤¿¤áÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢É÷¼Ù¤ò¤³¤¸¤é¤»¤ÆÇÙ±ê¤òÊ»È¯¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆþ±¡Ãæ¡¢º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤Ç¤¢¤ëS¤µ¤ó¤ÎÉ×¤È°ì½ï¤Ë¡¢µÁÊì¤«¤é¡Ö»ä¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÌÄ¢¤ä°õ´Õ¡¢ÊÝ¸±¾Ú½ñ¤Ê¤É¤Îµ®½ÅÉÊ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿ÂÞ¤ò¼è¤ê¤Ë¡¢¶õ¤Éô²°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÁÊìÂð¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÞ¤ÏÀ×·Á¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤¬Æþ±¡¤·¤¿Ä¾¸å¤ËµÁËå¤¬Àè¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Æþ±¡Èñ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¡©µÁËå¤Î¡ÖÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡×È¯¸À
µÁËå¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¡¢Æþ±¡Èñ¤ò¤½¤³¤«¤é»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¢
¡Ö»ä¤ÏÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¾¡¼ê¤Ë¤ª¶â¤ò¤ª¤í¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Å¥ËÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âµÁËå¤Ï¡¢µÁÊì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·»¤Ç¤¢¤ëS¤µ¤ó¤ÎÉ×¤äS¤µ¤ó¤Ë¤â²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢¾¡¼ê¤Ëµ®½ÅÉÊ¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿ÂÞ¤ò»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡ÖÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¡¢Æþ±¡Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£S¤µ¤óÉ×ÉØ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç½½Ê¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ÖÅ¥ËÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÊÛ¸î¤À¤±¤¬¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁËå¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö²Ç¤Ë½Ð¤¿¿È¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤Î¼êÂ³¤¤âÌÌÅÝ»ö¤â¤¹¤Ù¤Æ·»¤Ç¤¢¤ëS¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ËÇ¤¤»¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤ÊÄÌÄ¢¤ä°õ´Õ¤ÏµÁËå¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì·½â¤À¤é¤±¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢S¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÅµ¤¤â¥¬¥¹¤â¿åÆ»¤â¡¢¾¡¼ê¤Ë»ß¤á¤ëµÁËå
µÁÊì¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢µÁËå¤ÏµÁÊì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆþ±¡¤¬Ä¹°ú¤¯¤À¤í¤¦¤·¡¢´ðËÜÎÁ¶â¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âµÁËå¤¬¸÷Ç®Èñ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËµÁÊìÂð¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿¿²Æ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÎäË¼¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢ÅÅµ¤¤âÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÇö°Å¤¤¼¼Æâ¤Çºî¶È¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÉÔÊØ¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µÁËå¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âµ¿Ìä¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â°ìÀÚ¤³¤Á¤é¤ËÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¯¡¢µÁÊì¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µÁÊì¤È»ä¡¢¼Â¤ÏÎÉ¹¥¤À¤Ã¤¿´Ø·¸
µÁÊì¤ÈS¤µ¤óÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËµÁÊì¤ÏÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Éô²°¤Ï¾ï¤ËÊª¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢S¤µ¤ó¤¬ÊÒÉÕ¤±¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¡£µÁÊì¤Ï¤ª¶â¤ËÉÔ¼«Í³¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢S¤µ¤ó¤¬¼êÅÁ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢µ¢¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÇKÂÀ¡ÊS¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡áµÁÊì¤ÎÂ¹¡Ë¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È¤ª¶â¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·µÁËå¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤Î´Ö¤ËÌµ¸À¤ÎÊÉ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÁÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¾å¤ÏµÁËå¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ÏS¤µ¤ó¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤ê¾å¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËS¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÏËå¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¤·¤¿¡£
µÁËå¤Î¸ÀÆ°¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤ËµÁÊì¤È´Ø¤ï¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤È¡¢µÁÊìË´¤¸å¡¢²ù¤ä¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤ÏS¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢µÁÊì¤«¤é¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¡¢¸½¶â¤òÊÌ¤ËÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÉ×¤Ë¤âµÁËå¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆþ±¡Èñ¤Ê¤É¤Çº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µÁÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢µÁËå¤ÏµÁÊì¤Î°äÉÊ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊµÁËå¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢µÁÊì¤Î°ä»º¤ò²Ç¤Ç¤¢¤ëS¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
µÁÊì¤Î°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢S¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤¯¡¢·»Ëå¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢µÁÊì¤òÅé¤àµ¤»ý¤Á¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µÁËå¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Èµõ¤·¤µ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¿ôÆü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÁÊì¤ÈÃÛ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î²º¤ä¤«¤Ê»×¤¤½Ð¤µ¤¨¡¢µÁËå¤Î¹ÔÆ°¤¬ÅÔÅÙ»×¤¤½Ð¤µ¤ì¡¢¿´¤Ë¤Ý¤Ã¤«¤ê·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿S¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
まいどなニュース特約・小林 萌香