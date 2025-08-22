¿·º§¥Û¥ä¥Û¥ä¡Ä¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½àµï¼ò²°¤ÇÉ×¤È¥Á¥å¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ♡¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤¬É×¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤é¤Ö¤º¤Ã¤¤å¤ó¤ó¤ó¤ó¤ó¤ó¤ó¤ó¡×¡ÖºÇ¶á¤ÎÅê¹Æ¤µ¤Ü¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡¡ºÇ¶á¤Î¿§¡¹¡¢¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¯¤Í¡×¤Èº£Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤·¤¿É×¤È¤ÎÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎµÜºêÁá¿¥¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤¡♡¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ♡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÜºê¤ÎÉ×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÌ¾Ìç¡ÖENEOS¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µÌîµåÁª¼ê¤Î±ÝËÜÏÂµ±¤µ¤ó¡££×¥ê¡¼¥°¤ÎENEOS¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµÜºê¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£