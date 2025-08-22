ワインの醸造に使用するブドウは今、収穫時期を迎えています。しかし、南陽市のブドウ畑では連日の猛暑で一部のブドウの実がひからびる被害が出ています。



南陽市のワイナリーグレープリパブリックが所有するブドウ畑です。こちらではワインの醸造に使用する「デラウェア」の収穫が行われていました。



遠藤恭兵さん「上から日光が当たるので上のほうだけ水分が無くなってしおれてしまっているこういうブドウはワインには使えない捨てるしかない」





この夏の猛暑で、実がひからびるブドウが出ています。ワイナリーでは、直射日光が当たり過ぎないよう摘み取る葉っぱを減らすなどの対策を続けてきました。しかし、こちらの畑では収穫出来るブドウのおよそ1割に被害がでているということです。さらにこんな影響も・・・グレープリパブリック 遠藤恭兵さん「ワイン用ブドウなので甘ければいいというものでもない。極端に暑いとただ甘いブドウが出来上がる」ワイン用のブドウには、甘味だけではなく適度な酸味が必要とされますが、日照時間が増えることで光合成が進んで糖度が上がり、ワインには向かないブドウも出ているということです。グレープリパブリック 遠藤恭兵さん「天候に左右された年かなと思う毎年データをとっていくしかないこの暑さでどう対策したらいいか」長引く高温に不安な日々を送るワイナリーでは、9月上旬まで「デラウェア」の収穫が続くということです。