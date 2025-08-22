キティ、シナモンらが「銀座コージーコーナー」の店員に コラボスイーツ登場
銀座コージーコーナーは、サンリオのキャラクターとのコラボスイーツ「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」を、29日から全国の銀座コージーコーナー生ケーキ取扱店で、期間限定で販売する。
【写真】「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレット
銀座コージーコーナーと、世代を超えて愛されているサンリオキャラクターズが初コラボレーション。サンリオのキャラクターたちが銀座コージーコーナーのお店にやってきた、という設定のプチケーキが完成した。
ハローキティは赤と白のストライプ柄の制服、ハンギョドンはグレーのベストの制服に身を包んでコージーコーナーの店員に。パティシエに扮したシナモロールたちがつくった色とりどりのケーキが並んだら開店。さっそくお客さんのけろけろけろっぴたちがやって来た。ケーキを選んでいる様子を見てみると、みんなにこにこ笑顔。そんなストーリーをプチケーキや専用ボックスで表現した。
また同商品を購入すると、キャラクターの紹介とケーキの味や見た目のポイントを紹介した「サンリオキャラクターズ スイーツ新聞」リーフレットがもらえる。
