石川梨華、お手製ポテトサラダ公開「具材気になる」「彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのポテトサラダを披露した。
石川は「ポテサラ作った」とつづり、写真を公開。きゅうりやウインナーが入ったお手製のポテトサラダを披露し、「＃チャーミークッキング」と添えている。
この投稿にネット上では「美味しそう」「具材気になる！」「ポテサラ食べたくなった」「うちもポテトサラダにしよう」「彩りが綺麗」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
