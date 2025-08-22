NEXZ、関西で冠番組が放送決定 『NEXZとCafeへ』有名店とコラボで至極のバームクーヘン開発も
グローバルグループ・NEXZの冠番組『NEXZとCafeへ』が、MBSテレビで4種連続放送されることが決まった。初回は9月30日深夜0時26分〜（関西ローカル）。
【写真】NiziUの弟分・NEXZ初の全国ツアーが開幕！
番組では、メンバー全員が甘いもの好きな 「スイーツ男子」のNEXZ。関西出身のメンバー3人を各チームに振り分け、大阪の有名なカフェを調査する。さらに、3チームがジャンルの違うカフェで学んだ経験をいかし、スイーツ作りに挑戦する。
また、関西の有名スイーツ店「クラブハリエ」とコラボ。NEXZのメンバー全員で何度も試作・試食を繰り返しながら 至極のバームクーヘンを開発する。
このほか、アイドルならではの「あーん選手権」や、普段やらないバイト体験など、たっぷり届ける。
