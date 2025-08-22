『NEXZとCafeへ』放送決定（C）MBS

　グローバルグループ・NEXZの冠番組『NEXZとCafeへ』が、MBSテレビで4種連続放送されることが決まった。初回は9月30日深夜0時26分〜（関西ローカル）。

　番組では、メンバー全員が甘いもの好きな 「スイーツ男子」のNEXZ。関西出身のメンバー3人を各チームに振り分け、大阪の有名なカフェを調査する。さらに、3チームがジャンルの違うカフェで学んだ経験をいかし、スイーツ作りに挑戦する。

　また、関西の有名スイーツ店「クラブハリエ」とコラボ。NEXZのメンバー全員で何度も試作・試食を繰り返しながら 至極のバームクーヘンを開発する。

　このほか、アイドルならではの「あーん選手権」や、普段やらないバイト体験など、たっぷり届ける。