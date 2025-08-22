¤¢¤Î¡ÖÁêËÀ¡×ÇÐÍ¥¤¬à¿ÀÂÐ±þá9ºÐ¾¯Ç¯¤È¤Î¸òÎ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤ÏÃ¡Ä¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¤Ò¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤È¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡·§ËÜ¤Ç»Å½Ð¤·ÊÛÅöÅ¹¤ò±Ä¤à¡Ö¤Ê¤´¤ß°Ã¡×¤µ¤ó¡Ê@shidashi9¡Ë¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡¢9ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÈÇÐÍ¥¡¦»³Ãæ¿ò»Ë¤µ¤ó¤È¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ä¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿²Æ¤Î1¥Ú¡¼¥¸
¡¡¤¢¤ë²Æ¤ÎÆü¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤´¤ß°Ã¤Î¤´¼ç¿Í¤¬±Ä¤à¤ªÅ¹¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Î¤ª»Å»ö¤Ç·§ËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾£µ£¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼ç¿Í¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¾£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏ¢¤ì¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢»³Ãæ¿ò»Ë¤µ¤ó¡¢µ×ÊÝÃñµÈ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë3Ì¾¤Ç¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤Ê¤´¤ß°Ã¤Ï¾£¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤«¤é¡¢¤ªÊÛÅö¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´¼ç¿Í¤Ï»öÁ°¤Ë¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤½¤ÎÉñÂæ¤Î³µÍ×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼ç¿Í¤Ë¤è¤ë¤È»³Ãæ¤µ¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ºÐ¤Îº¹¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥é¥Ã¥×Ãç´Ö¡×
¡¡¤³¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤´¼ç¿Í¤ò·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬9ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÅ¹¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤È»³Ãæ¤µ¤ó¡£½ª»Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÂ©»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¡¢Â©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤´¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é°ìµ¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤·¤«2¿Í¤Ï¹¥¤¤Ê¥é¥Ã¥×¤ÎÏÃ¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡£¤Þ¤ë¤ÇºÐ¤Îº¹¤òÄ¶¤¨¤¿Í§Ã£¤Î¤è¤¦¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹»Ñ¤Ï¤´¼ç¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Ç»³Ãæ¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¹¤ëÆ°²è¤òÃµ¤·¤Æ´Ñ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤ëÆü¡¢¡ÖËÍ¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤Ë¼ê»æ½ñ¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤·¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊõÈ¢¤Ë¤·¤Þ¤ï¤ì¤¿¡ÖÊõÊª¡×¤È¡¢¹ë±«¤ÎÆü¤ÎÏ¢Íí
¡¡Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¼ê»æ¤ò¡¢¤´¼ç¿Í¤¬»öÌ³½ê°¸¤ËÍ¹Á÷¤¹¤ë¤ÈÄ¾¤°¤Ë¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤«¤é¤ªÅ¹¤ËÄ¾É®¤Î¤ªÊÖ»ö¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤ÏÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¤·¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼ê»æ¤Ï¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÊõÊª¤ò¡¢³¤³°¤Î¤ª»¥¤ä¥³¥¤¥ó¤ò¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÊõÈ¢¡×¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¼ê»æ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£8·î¤Ë·§ËÜ¤Ç½¸Ãæ¹ë±«¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»³Ãæ¤µ¤ó¤«¤é¤ªÅ¹¤È¤´²ÈÂ²¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£ÎÁÍý¤È¾Ð´é¤Ç¿´¤ò·Ò¤°¤ªÅ¹¤ÎÁÛ¤¤
¡¡¤Ê¤´¤ß°Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»³Ãæ¤µ¤ó¡¢Â©»Ò¤ËÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÎé¤òÅê¹Æ¤Ç¤âÅÁ¤¨¡¢¡ÖÁêËÀ¤Î¤¢¤Î·º»ö¤µ¤óÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¡×¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¤ª¼ê»æ¤ò¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥Æ¥¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤ÏÃ¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö·§ËÜ»ÔÆî¶è¤ÎËÜÅ¹¤Ç¤Ï²ñµÄÍÑ¤Ê¤É¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î²°ÂæÂ¼Å¹¤Ç¤Ï¶¿ÅÚÎÁÍý¤È¥Ï¥Þ¥°¥ê¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¤ªÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÅ¹¤Î¾ðÊó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤È²¹¤«¤¤¾Ð´é¤Ç¡¢·§ËÜ¤Î¿Í¡¹¤Î°ßÂÞ¤È¿´¤ò²¹¤á¤ë¤Ê¤´¤ß°Ã¤µ¤ó¡£¤³¤Î¿´²¹¤Þ¤ë¸òÎ®¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¡¢¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»³Ãæ¿ò»Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢1971Ç¯2·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢Â´¶È¸å¤Ï·àÃÄ¡Ö·à¹©Ë¼¥é¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ËÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×¤Î¶ÜÂô·ÄÆóÌò¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£