楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、テキストからオリジナルの画像を生成するなどAI機能が充実した「edge 60 pro」や、高解像度で映像のカクつきが少ない「moto g66j 5G」など、Motorola（モトローラ）のSIMフリースマートフォンがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

先月発売したばかりのAI撮影が楽しいモトローラ製新作スマホ「edge 60 pro」が10％ポイント還元中！

motorola edge 60 pro 6.7型 12GB/256GB PANTONE Shadow (シャドーグリーン) SIMフリースマートフォン 75,183円

本体の四隅がカーブをしている「クワッドカーブデザイン」により、手に馴染みやすく、画面が大きく見えるのが特長のMotorola（モトローラ）製スマートフォン「edge 60 pro」が10％ポイント還元に。

AI機能「moto ai」を搭載。テキストからオリジナルの画像を生成したり、音声の文字起こしにも対応。5000万画素のメインカメラには、5000万画素の広角レンズ／マクロと1000万画素の3倍光学望遠カメラを採用。AI機能で撮影した写真を補正することもできますよ。

5000mAhと大容量のバッテリーを内蔵。付属の充電器が急速充電技術「TurboPowerチャージ」に対応しており、最大125W出力の超急速充電を実現。最短28分でフル充電が完了します。おサイフケータイ「FeliCa」も使えて便利です。

先月発売開始したばかりのモトローラ製SIMフリースマートフォンエントリーモデル「moto g66j 5G」が10％ポイント還元

moto g66j 5G 8GB/128GB 34,800円

6.7インチのディスプレイを搭載した、Motorola（モトローラ）の「moto g66j 5G」が10％ポイント還元中。

ディスプレイはFHD+（2400×1080）の高解像度。リフレッシュレートは120Hzで、映像のカクつきが少ないのもポイントです。5000万画素の高性能なカメラは、超広角撮影から暗い場所での撮影まで可能。P68／IP69の高い防水・防じん性能を備えています。

5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、最大30Wの急速充電に対応。Dolby Atmosに対応したステレオスピーカーを内蔵。動画の視聴も臨場感アップすること間違いなしですよ！

27インチのIPSパネルが美しい、Xiaomiの4K UHDモニターがクーポン利用で2,000円オフに！

Xiaomi モニター A27Ui 高精度な色再現性 4K解像度 USB Type-Cポート 90W給電対応 目にやさしい 長時間使用対応設計 多彩な接続性 エルゴノミクス設計 36,800円

4K UHD（3840×2160）解像度に対応し、細部まで美しく映像を再現するXiaomi（シャオミ）の「Xiaomi モニター A27Ui」。 7月3日に発売した本アイテムが、クーポン利用で2,000円オフに。

27インチのIPSパネルを採用し、映像もテキストもくっきり鮮明に。DCI-P3 95%、sRGBカバー率100%対応の広色域で、色差ΔE<1という高精度な色再現も実現。写真編集や映像制作などのクリエイティブ作業にもぴったりです。

多機能なUSB-Cポートにより、ノートパソコンとモニターを1本のケーブルで接続可能。映像・音声信号やデータの転送に対応するだけでなく、最大90Wの給電でノートパソコンの充電も同時に行えます。

量子ドットディスプレイが美しい色表現を実現！ Xiaomiの75インチ大型チューナーレステレビがクーポン利用で25,000円オフ

Xiaomi TV A Pro 2025 75インチ シャオミ テレビ 4K QLED 高性能 Dolby Atmos Android TV™ 搭載スマートTV 超高解像度画質 10億7000万色 Google TV 音声コントロール Bluetooth 5.0対応 119,800円

色彩の純度が高い量子ドット（QLED）ディスプレイを搭載した、Xiaomi（シャオミ）のチューナーレス4Kテレビ「TV A Pro 2025 75インチ」がクーポンで25,000円オフに！

CPUには高性能なクワッドA55を採用し、動作はサクサク。ウルトラスリムベゼルデザインで画面の縁が気にならず、映像に集中しやすいのが魅力です。立体的なサウンドを実現するDTS Virtual：Xテクノロジーにより、映画館やライブ会場にいるような3Dサウンド体験を可能にします。

Google TVを搭載し、NetflixやPrime Video、YouTubeも視聴可能。音声操作で、動画の検索やテレビのコントロールもできますよ。Chromecast build-in機能を使えば、スマホやタブレットと接続して撮影した写真や動画を大きな画面で視聴も可能です。

全自動オールインワンなXiaomiの新型ロボット掃除機「X20+」がクーポン利用で15％オフに！

Xiaomi ロボット掃除機 X20+ オールインワン 全自動 大容量 強吸引力 光障害物回避 音声操作 高速自動集塵 自動洗浄 環境認知 LDSレーザーナビゲーション スマートコントロール 59,800円

大容量のダストボックスを搭載し、最長75日間分のゴミを溜めることができる、Xiaomi（シャオミ）のダストステーション付きロボット掃除機「X20+」がクーポン利用で15％オフに。

掃除機がけとモップがけを組み合わせた、4つのクリーニングモードに対応。6000Paの吸引力と高速回転するデュアルモップにより、床のすき間や家具の下にあるほこりや髪の毛、コーヒー染みやこびりついた汚れをしっかり取り除きます。長時間バッテリーを採用し、最大140分間も連続運転できるのも嬉しいポイントです。

LDSレーザーナビゲーションシステムが室内を正確にスキャン。効率よく部屋の隅々まで掃除が行えるように最適化。光障害物回避システムのおかげで、暗い室内でも低い場所にある障害物を検知して回避します。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

グルメ

【公式】水 500ml 24本 ミネラルウォーター 天然水 送料無料 富士山の天然水 富士山の天然水500ml ラベルレス 国産 天然水 バナジウム バナジウム含有 防災 備蓄 アイリスオーヤマ【iris_dl05】 2,680円 （50%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

いなば ライトツナ 食塩無添加 オイル無添加(5個入×5セット(1缶あたり70g))[いなば食品 ツナ缶 水煮 塩分控えめ サラダ] 5,153円 （30%還元：9月1日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

味の素 具たっぷり味噌汁 4品種 12食セット(2セット)【味の素(AJINOMOTO)】[味噌汁 みそ汁 和食 フリーズドライ スープ] 3,735円 （20%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

日用品

バスタオル ふんわりタオル タオル 吸収 おしゃれ 気持ちいい 肌触りのいい 厚手 ふわふわ 柔らかい 厚手タオル 無地タオル 吸水バスタオル おしゃれタオル 赤ちゃん ベビー ふわふわバスタオル 柔らかいバスタオル 高吸水 バスタオルかわいい 1,870円 （20%還元：9月5日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ほぼ日のアースボール ジャーニー ベージュ 10,700円 （20%還元：8月23日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

