「もちろん買うよ！」と、ほぼ毎年喜んで買い替えていたiPhone（過去スキップしたのは1回だけ）

僕がiPhoneを買うのは、新しい要素へのワクワク感、期待感が僕の中でデカいから。

故に、毎回ハイエンドモデルを選んできたのですが、2024年のiPhone 16 Proシリーズは期待感が薄めでした。シンプルに言えばイベントを見てもいまいち盛り上がらなかったんです…。

iPhone歴を振り返る。僕はなぜ、iPhoneを買い続けていたのか？

iPhone 16 Proは映画すら撮れそうな性能。

ハイエンド端末であることは確かです。でも、僕が盛り上がらなかったのはなぜなんだろう？ と改めて歴代のiPhoneで僕が盛り上がったポイントを書き出してみました。

・iPhone 3GS（始めてのiPhone、すべてが新鮮で楽しい。車にいれてたら盗まれた。許さん） → iPhone 4：新デザインカッコいい！ インカメラいるぅ？（使ってみたら便利でした） → iPhone 4S：電話の中にアシスタントが！ 未来来た！ → iPhone 5：デザイン刷新！ LTE対応！ Lightning!? nanoSIM!? なんじゃその規格！ 楽し〜！ → iPhone 5s：指紋認証Touch IDだ…と!? パスコードなんて過去になるのか！ → iPhone 6 Plus：画面がデカいiPhoneだ！ デカさは正義だ！ → iPhone 6s Plus：ローズゴールドかわいい！ ビデオの中でPerfumeが使ってたローズゴールドがほしい！ → iPhone 7 Plus：ええー！ カメラが2眼!? 光学ズームにポートレートモード？ デジカメ要らないね！ → iPhone X：10周年のお祭り端末！ Face IDで顔認証、未来だ…未来のテックだ… → iPhone XS Max：デカいは正義なんだよなぁ！ フル画面でこのデカさは最高オブ最高！ → iPhone 11 Pro Max：超広角まで加わって3眼！もうデジカメ要らないね！（3年ぶり2度目） → iPhone 12 Pro Max：5G対応きたー！LiDARで3D空間スキャンとか未来！ MagSafe便利じゃ〜！ → iPhone 13 Pro 世代（スキップ）：ProMotionヌルヌル！マクロ撮影やシネマティックモードまで!? もう映画撮れるのでは？ デジカメも要らなくなるね！（2年ぶり3度目）。でも、コロナ禍で外出しないから今回だけはスキップしよう…。 → iPhone 14 Pro：Dynamic Island…だ…と!? パンチホールをこう隠すなんてすげえー！ メインカメラ48MPになったし、アクションモードで滑らか！ 映画撮れるのでは!?（1年ぶり2度目） → iPhone 15 Pro：ついにUSB-C！ 、Maxの光学5倍は良さそうだけど、現状のカメラでも十分だと思うし、今回もProにしよ〜っと。軽いは正義！ デジカメ要らないし（2年ぶり4度目）、ProRes動画？ Log撮影？ 僕に映画撮れっていうのかな？（1年ぶり3度目） → iPhone 16 Pro？：Proでも光学5倍は嬉しいし、4K120FPSはスゴイ性能だ！ でも、僕、映画撮りたいわけじゃないんだよなぁ…（1年ぶり4度目）。デジカメは要らない（1年ぶり5度目）

という感じ。

iPhoneの更新は、毎年機能のアップデートがすごく刺さっていましたね。スマホシーンが「便利になるかも？」をUX向上を期待させるアップデートを急所に打ち込んできていて、抗えない、いや抗う理由が無い。とね（iPhone 6s PlusローズゴールドのPerfume買いは不純です）。

でも、後半になるとアップデートがカメラに集中してきていて、そこでお腹いっぱいになってきちゃった感があるんです。

カメラの性能アップも素晴らしいことは疑いませんが、写真や動画のプロフェッショナルではなく、「日常のスナップを残す」という僕のスマホカメラの用途を考えるとiPhone 12 Pro世代あたりですでに十分に感じています。

映像のクオリティが上がるのはスゴイ。でも、僕は映画を撮りたいわけではないんだ。

2023年iPhoneを買っていなかったら、iPhone 16は買っていたかも？

というわけで僕、今使っているiPhone 15 Proであと1年引っ張ろうと思います。

ポートもUSB-Cですし、Apple Intelligenceにだって対応しています。ゲームの性能も十分。カメラも光学3倍あれば十分だし、写真・動画のクオリティも満足しています。何も不便していないので！

でも、これが2023年に我慢していたとしたら、2024年はProじゃなくて無印のiPhone 16を狙っていたと思いますね。

理由はやはりカメラ性能はProモデルじゃなくて十分に感じていること。また、2024年の無印iPhoneは、チップもアップデートされましたし、カメラコントロールボタンも追加、カメラの並びも縦配列2段になって見た目的な新しさも目を引きます。

この「新しいもの感」が、モチベを上げてくれそうで。

