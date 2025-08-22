Î¾ÊÅ²¼¡ÖTICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡×½ÐÀÊ¤Î³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤ò¾·¤¤¤ÆÃã²ñ¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤ä²Â»Ò¤µ¤Þ¤é¹ÄÂ²Êý¤âÏÂÁõ¤Ç»²²Ã¡¡µÜÅÂ¡¦½Õ½©¤Î´Ö
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬TICAD¡á¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÍèÆü¤·¤¿³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾É×ºÊ¤é¤ò¹Äµï¤Ë¾·¤¡¢Ãã²ñ¤òºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏµÜÅÂ¡Ö½Õ½©¤Î´Ö¡×¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î27¤«¹ñ¤Î¼óÇ¾É×ºÊ¤é¤ò½Ð·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤ÎÃã²ñ¤Ë¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ä¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤é¹ÄÂ²Êý¤¬»²²Ã¤·¡¢¼óÇ¾¤é°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È°®¼ê¤·¤Ê¤¬¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Ã¸¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¤Î¤¾¤à¤Ê¤É¡¢½÷À¹ÄÂ²Êý¤Ï¡¢ÏÂ¤ÎÁõ¤¤¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¼çÆ³¤Î¤â¤È²£ÉÍ»Ô¤Ç3Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TICAD¡á¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦ÊÄËë¤ò·Þ¤¨¡¢ÊÅ²¼¤ÏÃã²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²ñµÄ¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê±Ñ¸ì¡ËCheers.¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡ËÀ votre santé.¡Ê¡á´¥ÇÕ¡Ë¡×
Ãã²ñ¤Ï¡¢¤Ê¤´¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÎ¾ÊÅ²¼¤Ï»²²Ã¤·¤¿³Æ¹ñ¼óÇ¾¤é¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
