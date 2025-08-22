Image: 池田屋

小学校時代を思い出すなー。

ちょっと前に、ランドセルを大人風にしたリュックが流行りました。なかなかかわいらしい感じで、しかも本革で大人っぽさもあり、「お、いいな」と思ったものです。

しかし、サイズが結構小さめで、正直男性には使いづらいサイズだなと感じていました。

そんな僕の気持ちが届いたのか（そんなわけない）、池田屋さんが大きめサイズの「小さな革のランドセル クラシカ L」を作ってくれました。これがなかなかよさそう。

ノートPCも入るちょうどいいサイズ

Image: 池田屋

従来のクラシカと比べると、かなり大きくなっているのがわかります。横幅26cm、高さ34.5cm、マチ幅10cm。容量としては8リットルくらいですかね。

Image: 池田屋

13インチのノートPCはもちろん、水筒なども入ります。ビジネスシーンでの用途にもハマります。サブのポケットも口が広いので使いやすそう。

Image: 池田屋

ベルトは幅2.7cmで、約66cmから87cmの間で、5cm間隔で5段階調整が可能です。バッグ本体の重さは約1,130gとなっています。

本革使用で経年変化も楽しめる

ブラック×キャメル Image: 池田屋

本体は姫路レザーを採用。タンニン鞣（なめ）しとクロム鞣しを組み合わせた革を使用し、表面にトップコートをかけてツヤ感を出しています。耐久性と経年変化が楽しめるとのこと。これは長く使いたくなるな。

ブラウン Image: 池田屋

カラーはブラック×キャメルとブラウンの2色から選択可能。価格は4万8000円となっております。

子ども用のランドセルの厚みを、ちょっと薄くした感じですかね。これなら大人が使っても違和感ないでしょう。

Image: 池田屋

開口部がフリップ式になっているのも、よりランドセルらしさがありますね。「おはようございます！」→「荷物ダバーッ！」っていうドジっ子ムーブも再現できます。ご購入した際には、ぜひお試しを。

フラップは下部のひねり錠前2点でロックできるので、ダバーッ！ が怖い人はしっかり閉めておきましょう Image: 池田屋

Source: 池田屋