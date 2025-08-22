大人だってランドセル。サイズが大きくなって男女問わず使えます
小学校時代を思い出すなー。
ちょっと前に、ランドセルを大人風にしたリュックが流行りました。なかなかかわいらしい感じで、しかも本革で大人っぽさもあり、「お、いいな」と思ったものです。
しかし、サイズが結構小さめで、正直男性には使いづらいサイズだなと感じていました。
そんな僕の気持ちが届いたのか（そんなわけない）、池田屋さんが大きめサイズの「小さな革のランドセル クラシカ L」を作ってくれました。これがなかなかよさそう。
ノートPCも入るちょうどいいサイズ
従来のクラシカと比べると、かなり大きくなっているのがわかります。横幅26cm、高さ34.5cm、マチ幅10cm。容量としては8リットルくらいですかね。
13インチのノートPCはもちろん、水筒なども入ります。ビジネスシーンでの用途にもハマります。サブのポケットも口が広いので使いやすそう。
ベルトは幅2.7cmで、約66cmから87cmの間で、5cm間隔で5段階調整が可能です。バッグ本体の重さは約1,130gとなっています。
本革使用で経年変化も楽しめる
本体は姫路レザーを採用。タンニン鞣（なめ）しとクロム鞣しを組み合わせた革を使用し、表面にトップコートをかけてツヤ感を出しています。耐久性と経年変化が楽しめるとのこと。これは長く使いたくなるな。
カラーはブラック×キャメルとブラウンの2色から選択可能。価格は4万8000円となっております。
子ども用のランドセルの厚みを、ちょっと薄くした感じですかね。これなら大人が使っても違和感ないでしょう。
開口部がフリップ式になっているのも、よりランドセルらしさがありますね。「おはようございます！」→「荷物ダバーッ！」っていうドジっ子ムーブも再現できます。ご購入した際には、ぜひお試しを。
Source: 池田屋
